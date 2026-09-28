VIDEO EXCLUSIV ”Strategia” lui Hagi! Motivul ascuns pentru care a schimbat masiv echipa pentru meciul cu Bosnia: ”Cei mai buni jucători sunt în afara lotului!”

”Strategia” lui Hagi! Motivul ascuns pentru care a schimbat masiv echipa pentru meciul cu Bosnia: ”Cei mai buni jucători sunt în afara lotului!” Nationala
SPORT.RO
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România va evolua împotriva Bosniei în runda a doua din Nations League.

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Gica HagiRomaniaNationalabosniaSuediaCiprian MaricaBogdan Lobont
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Tricolorii au debutat cu o înfrângere în Suedia, scor 1-2, dar naționala lui Hagi speră că va obține primele puncte din actuala campanie pe Arena Națională.

Reacții vehemente după ce Hagi a lăsat acasă șase titulari din meciul cu Suedia

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Meciul se va disputa fără spectatori, iar ”Regele” a făcut schimbări majore în lot pentru meciul cu Bosnia. Gică Hagi a surprins înaintea partidei de pe „Arena Națională” și a scos din lot șase jucători care au fost titulari cu Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Ciprian Marica și Bogdan Lobonț au analizat schimbările făcute de Gică Hagi pentru meciul cu Bosnia la emisiunea VOYO SPORT LIVE. Cei doi foști internaționali sunt de părere că toate modificările făcute de ”Rege” sunt, de fapt, o strategie prin care își propune să cunoască toți jucătorii și, mai apoi, să formeze un grup puternic pentru preliminariile pentru EURO.

Un lucru de care toți suntem surprinși este că România arată cu totul și cu totul altfel. E o strategie. Cei mai buni jucători ai noștri, Rațiu și Man, sunt în afara lotului. Trebuie să îi dăm încredere antrenorului pentru strategie sau pentru modul ăsta de a gândi echipa. O să tragem linie la finalul celor patru meciuri, însă un lucru e cert: nu contează această campanie. Nu e un obiectiv să ne calificăm, nu a fost de la început. Gică Hagi are timp trei ani de zile, nu îl va deranja nimeni. Poate să își împartă și să își facă programul așa cum dorește. Schimbarea efectivului de la un meci la altul arată că deocamdată testăm. Altfel e ciudat să îți explici o astfel de decizie”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

Totuși, Marica este surprins că cei mai buni jucători din meciul cu Suedia, Andrei Rațiu și Dennis Man, nu vor face parte din lot pentru meciul cu Bosnia. Același lucru este valabil și în cazul lui Radu Drăgușin:

Man, Rațiu sunt jucători care mă așteptam să continue pentru că au jucat foarte bine. E dificil să vezi că nici Drăgușin nu e în lot, dar să zici că vine după accidentare, că îl menajează, înțeleg. La Bancu, are o vârstă, iarăși înțeleg. La Ianis, iei presiunea de pe capul lui, săracul. Își ia și Gică presiunea de pe capul lui și îi dă un moment de răgaz și lui Ianis. Ce s-a întâmplat a fost deranjant. Toate s-au spart în capul lui Ianis, că dacă nu era el, i-am fi bătut pe suedezi. Eu știu că suntem hateri, dar când l-am adus antrenor pe Hagi, știam că băiatul lui joacă la echipa națională, că e căpitanul echipei. Acum, dintr-o dată, toate sunt probleme și că Hagi o face intenționat”, a continuat Marica. 

Bogdan Lobonț nu a fost surprins de schimbările masive făcute de Hagi. Fostul mare portar spune că lui Hagi îi este caracteristic să vină cu jucători noi constant în primul 11.

E o strategie, sunt patru meciuri. Dacă analizăm ce a făcut Hagi înainte la Viitorul și mai apoi la Farul, pentru el era o normalitate să apară un jucător nou, tânăr în primul 11. Noi suntem surprinși, dar pierdem din vedere acest lucru extrem de important, pentru că el are încredere în toți jucătorii pe care îi are la dispoziție. El o face natural, are o încredere extraordinară. Trebuie să ne apropiem și noi de acest nivel de încredere pentru a-i susține pe băieți, pentru că în momentul de față sunt cei mai buni jucători. Într-adevăr, e o surpriză să vezi că Rațiu, Bancu, Dennis Man, Drăgușin, Răzvan Marin și Ianis Hagi nu sunt în lot”, a spus și Lobonț.

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