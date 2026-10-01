Ce șansă pentru Octavian Popescu! Azi a venit decizia care arată că i-a trecut glonțul pe la ureche

Ce șansă pentru Octavian Popescu! Azi a venit decizia care arată că i-a trecut glonțul pe la ureche Stranieri
SPORT.RO
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Octavian Popescu (23 de ani) a plecat în această vară de la FCSB și a ajuns la Levadiakos, însă anterior a avut o ofertă și de la o altă formație din Grecia.

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Octavian PopescuLevadiakosVolosPanserraikosGreciaElias Charalambous
Din articol

Volos, echipa la care trebuia să ajungă Octavian Popescu, depunctată și amendată pentru trucarea unor meciuri

În această vară, Volos, formație din prima ligă a Greciei, a insistat pentru aducerea lui Octavian Popescu. În acest context, Levadiakos a intervenit și l-a deturnat pe jucătorul de la FCSB, după cum a dezvăluit inclusiv Mihai Pintilii, fostul secund al lui Elias Charalambous de la formația elenă.

Acum, se pare că Octavian Popescu a luat o decizie inspirată. Clubul Volos tocmai a fost depunctat și amendat după ce a fost implicată într-un dosar de trucare a unor meciuri.

Comisia de Etică a Federației din Grecia a decis ca Volos să fie penalizată cu 3 puncte și amendată, după o anchetă privind două meciuri suspecte din sezonul 2024/2025. Panserraikos, cealaltă formație implicată în acest scandal, a fost și ea de punctată cu 4 puncte și amendată, potrivit Sport-FM.

Ancheta vizează meciurile Volos - Panserraikos 3-0 și Panserraikos - Volos 3-0, disputate în etape succesive de play-out ale ediției 2024/2025. Datorită împărțirii punctelor cu rezultate în oglindă, ambele s-au salvat dramatic de la retrogradare.

Dezvăluiri incredibile de la Volos: "Președintele și antrenorul ne spuneau asta înaintea meciurilor"

Ancheta a demarat după dezvăluirile făcute de Daniel Sundgren (35 de ani), fundașul suedez care juca la acea vreme pentru Volos. Stoperul a explicat că rezultatele acelor partide fusese stabilit dinainte.

"În vestiar, înaintea meciului, ni se spunea că jucătorul X sau Y urma să fie faultat în careu și să primim penalty. Cine spunea asta? Președintele, antrenorul. Mi-a fost rușine! Am jucat în Scandinavia, iar așa ceva nu se întâmplă aici", povestea Sundgren, citat de Futboll Skanalen.

După decizia de azi a Comisiei de Etică, ambele cluburi și-au exprimat surprinderea, susținând că dosarul nu are suficiente probe. Atât Volos, cât și Panserraikos sunt încrezătoare că vor avea câștig de cauză la apel.

Levadiakos a scăpat de ultimul loc după decizia de azi

În urma sancțiunilor dictate astăzi, Volos a ajuns la cota -1 și a căzut pe ultimul loc în prima ligă din Grecia. Levadiakos, echipa lui Elias Charalambous, Octavian Popescu, Adrian Șut, Alexandru Pantea a scăpat astfel de statutul de lanternă roșie.

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