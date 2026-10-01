Amuzant, dar Erling Haaland nu a râs!

Devenită un simbol puternic al atacantului norvegian, care şi-a schimbat recent look-ul, coada de cal a lui Erling Haaland a fost parodiată de nenumărate ori pe reţelele sociale şi, în special, de compania aeriană Norwegian Air Shuttle, pe care jucătorul de la Manchester City a dat-o în judecată.

În timpul Cupei Mondiale, compania aeriană a realizat un montaj cu coafura atacantului de la Manchester City pe unul dintre avioanele sale, ceea ce, potrivit ziarului Verdens Gang, ar fi la originea acestui conflict. Avocatul atacantului, Thomas Hagen, a declarat pentru AFP că acest caz se referă la „utilizarea ilegală de către Norwegian a elementelor distinctive ale lui Haaland în promovarea biletelor de avion în timpul Cupei Mondiale de fotbal”.