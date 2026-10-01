FOTO Amuzant, dar Haaland nu a râs! Ce a făcut starul lui Manchester City când a văzut gluma despre el

Amuzant, dar Haaland nu a râs! Ce a făcut starul lui Manchester City când a văzut gluma despre el Fotbal extern
SPORT.RO
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Erling Halaand a dat în judecată compania Norwegian Air Shuttle din cauza „utilizării ilicite” a imaginii codiţei sale.

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Erling HaalandManchester CityNorvegiacampioantul mondial
Din articol

Amuzant, dar Erling Haaland nu a râs!

Devenită un simbol puternic al atacantului norvegian, care şi-a schimbat recent look-ul, coada de cal a lui Erling Haaland a fost parodiată de nenumărate ori pe reţelele sociale şi, în special, de compania aeriană Norwegian Air Shuttle, pe care jucătorul de la Manchester City a dat-o în judecată.

În timpul Cupei Mondiale, compania aeriană a realizat un montaj cu coafura atacantului de la Manchester City pe unul dintre avioanele sale, ceea ce, potrivit ziarului Verdens Gang, ar fi la originea acestui conflict. Avocatul atacantului, Thomas Hagen, a declarat pentru AFP că acest caz se referă la „utilizarea ilegală de către Norwegian a elementelor distinctive ale lui Haaland în promovarea biletelor de avion în timpul Cupei Mondiale de fotbal”.

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La rândul său, compania aeriană, care a şters între timp această postare, nu înţelege motivul şi consideră această procedură „regretabilă”. 

Purtătoarea de cuvânt a companiei, Catharina Solli, a declarat pentru AFP: „La fel ca aproape toată Norvegia, am susţinut echipa naţională în această vară, prin câteva postări spontane inspirate de tendinţele de pe reţelele sociale. ” Compania speră că această chestiune se va rezolva în urma unui „dialog rezonabil”. 

Potrivit Verdens Gang, o audiere va avea loc la tribunalul din Oslo pe 9 octombrie.

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