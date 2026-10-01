Pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, va avea loc decernarea Balonului de Aur. Va fi o ediție specială, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit în 1956.

Harry Kane a rupt tăcerea: ”Balonul de Aur? Nu s-a mai întâmplat asta de peste 20 de ani”

Doi mari favoriți pentru Balonul de Aur sunt Lamine Yamal și Kylian Mbappe, starurile lui FC Barcelona, respectiv Real Madrid, dar în cursă intră și Harry Kane, care a bifat un sezon extrem de bun cu FC Bayern și un Campionat Mondial și mai bun cu naționala Angliei.

Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, chiar spunea recent că pe Kane îl vede noul ”Balon de Aur”, pe baza bunelor evoluții. CITEȘTE AICI

Întrebat despre câștigarea Balonului de Aur, Kane a evidențiat că ar însemna un succes uriaș pentru el, dar în același timp nici nu vrea să se concentreze foarte mult pe acest subiect. Vede în continuare sezonul în curs cel mai important lucru pentru el.

”Să câștig Balonul de Aur ar însemna un succes masiv pentru mine, dar în acest moment mă concentrez să fiu performer și în acest nou sezon.

Cu siguranță e ceva special și faptul că ceremonia va avea loc la Londra. Un jucător englez nu a mai câștigat trofeul de peste 20 de ani, chiar dacă am avut mulți fotbaliști talentați”, a spus Harry Kane, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Harry Kane este legitimat din vara lui 2023 la FC Bayern, club la care mai are contract până la finalul stagiunii 2026/27.