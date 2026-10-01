Miercuri seară, Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei, care se pregătește pentru meciul cu Danemarca, de diseară. Chiar CR7 a anunțat această decizie, adăugând că "la momentul potrivit le voi spune tuturor portughezilor adevărul".

Pedro Sepulveda: "Cristiano Ronaldo a decis să nu mai joace NICIODATĂ pentru Portugalia"

Jurnalistul portughez Pedro Sepulveda a fost prezent azi în studioul Sky Sports, unde a explicat pe larg conflictul dintre Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus.

Înaintea celor patru meciuri din această acțiune, Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus ajunseseră la un acord potrivit căruia atacantul urma să fie folosit doar în cele două partide de acasă ale Portugaliei.

Situația s-a schimbat însă în dimineața jocului cu Norvegia, din deplasare. "Am nevoie să joci 30 de minute", i-ar fi spus Jorge Jesus lui Cristiano Ronaldo, care a părut confuz: "Dar mi-ai spus că voi juca doar în meciurile de acasă. În regulă atunci, mă voi pregăti și sunt gata să ajut naționala", ar fi răspuns CR7.

Jorge Jesus s-a răzgândit însă pe parcursul meciului cu Norvegia, câștigat de Portugalia la limită, 2-1. Mai mult, Cristiano Ronaldo a fost scos la încălzire și lăsat să se pregătească pe margine timp de aproape 30 de minute, ceea ce l-a înfuriat teribil pe fotbalistul lui Al Nassr.

Ruptura definitivă s-a produs după joc, la o ședință în care au participat Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus și președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proenca. Selecționerul i-ar fi promis fotbalistului că își va prezenta scuzele la conferința de presă, ceea ce, de fapt, nu s-a întâmplat.

"Ceea ce am văzut în conferință a fost exact opusul. Jorge Jesus a mers la conferință și a zis că el decide și că niciun jucător nu este mai presus de el. Vă pot spune că Ronaldo a luat decizia de a părăsi cantonamentul naționalei chiar în timpul conferinței de presă a selecționerului", a mai explicat jurnalistul Pedro Sepulveda.

Sepulveda a încheiat cu o informație bombă. Retragerea lui Ronaldo de la naționala Portugaliei ar urma să fie definitivă!

"E un final trist pentru Cristiano Ronaldo. Din sursele mele, pot să vă spun că Ronaldo chiar a luat decizia să nu mai joace niciodată pentru Portugalia. Nu e vorba doar de aceste patru meciuri. Niciodată nu va mai juca pentru Portugalia!", a mai spus Sepulveda, în intervenția de la Sky.