Cutremur la naționala Portugaliei! Tricoul cu numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo are un nou posesor

Cutremur la naționala Portugaliei! Tricoul cu numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo are un nou posesor Fotbal extern
SPORT.RO
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Toate informațiile apărute în ultimele ore indică faptul că s-a încheiat o eră la naționala Portugaliei: cel mai probabil, Cristiano Ronaldo nu va mai juca pentru echipa națională. 

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Din articol

În vârstă de 41 de ani, Cristiano Ronaldo a fost lăsat pe bancă la meciul cu Norvegia, lucru ce nu i-a picat deloc bine starului de la Al Nassr.

Rafa Leao a preluat tricoul cu numărul 7 de la Cristiano Ronaldo

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La două zile după acel meci, Jorge Jesus a fost chestionat în legătură cu alegerea sa și a explicat că el este cel care ia deciziile la echipa națională și a subliniat că nu va ezita să îl lase din nou pe bancă pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur dacă va fi nevoie. 

Nervos nevoie mare din cauza declarațiilor tehnicianului, Cristiano Ronaldo s-a întors la hotel, și-a făcut bagajul și a plecat de la echipa națională. CR7 și-a chemat avionul privat din Spania și a zburat de la Copenhaga la Madrid. Marca a transmis că cel mai probabil atacantul nu va mai evolua pentru naționala Portugaliei. 

Deși mai bine de 20 de ani a fost poate cel mai important jucător al naționalei Portugaliei, Jorge Jesus nu a ținut cont. Imediat după ce CR7 a părăsit cantonamentul echipei, antrenorul i-a oferit tricoul cu numărul ”7” lui Rafa Leao. 

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