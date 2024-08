În minutul 39, Florin Purece a marcat un gol fantastic pentru 1-1 - șut de la aproape 30 de metri, direct în vinclu, fără șansă pentru Sava. Totuși, reușita a fost anulată după intervenția VAR pentru o poziție de ofsaid în care se afla Christ Afalna.

Reacția lui Dan Petrescu după CFR Cluj - Unirea Slobozia 3-0: "În Europa și oriunde am antrenat nu prea am fost eliminat. În România sunt mereu eliminat"

Dan Petrescu a protestat vehement imediat după golul lui Purece. Antrenorul lui CFR Cluj s-a ridicat de pe bancă și a făcut semne disperate ca reușita să fie verificată în camera VAR. Pentru comportamentul său, Petrescu a primit inițial cartonașul galben.

a protestat vehement imediat după golul lui Purece. Antrenorul lui CFR Cluj s-a ridicat de pe bancă și a făcut semne disperate ca reușita să fie verificată în camera VAR. Pentru comportamentul său, Petrescu a primit inițial cartonașul galben. Golul lui Purece a fost anulat, așa cum solicita Petrescu, însă antrenorul nu s-a oprit nici după, continuând să protesteze. Centralul Andrei Chivulete a mers din nou la margine și i-a arătat al doilea galben, trimițându-l pe Dan Petrescu în tribună. Înainte de a părăsi banca tehnică, Dan Petrescu a avut o reacție dură și la adresa lui Cătălin Busi, al patrulea oficial din Gruia.

La interviul de după meci, Petrescu s-a arătat nemulțumit de atitudinea celui de-al patrulea oficial și a spus că a fost deranjat că golul lui Purece nu a fost anulat pentru un fault.

De asemenea, antrenorul lui CFR Cluj a transmis un avertisment pentru Louis Munteanu, care a reușit o dublă contra Unirii Slobozia, și a oferit detalii despre jucătorii accidentați înaintea returului cu Maccabi Petah Tikva, din Conference League.

"Trei puncte mari pentru noi, ținând cont că am schimbat față de meciul din Europa toți jucătorii de câmp. Toți și-au făcut datoria. Abeid, care nu e fundaș dreapta, a jucat în dreapta. Simao, al treilea meci la rând. Bolgado, la primul meci, a jucat excelent. Graovac, foarte bine. Cei trei mijlocași, la fel. În atac am avut 6 ocazii, am marcat 3 goluri și sunt foarte fericit pentru rezultat. Sunt dezamăgit puțin de eliminare. În Europa și oriunde am antrenat nu prea am fost eliminat. În România sunt mereu eliminat.

Dacă altădată meritam, acum chiar nu meritam. Arbitrul al patrulea stă numai lângă noi. El nici nu se uită la cealaltă bancă. L-am întrebat: 'De ce n-ai fost atent la fază? Am avut un fault'. Galben! Galben! Vă dați seama, toți antrenorii din lume sunt agitați. Ar fi numai cartonașe roșii! Mi s-a părut că s-a grăbit. Îmi pare rău, la meciul următor nu voi putea sta pe bancă.

Toată lumea protestează, inclusiv jucătorii. Trebuie să dăm roșii mereu? N-am înțeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru. Numai pe capul meu a stat. Asta mă deranjează cel mai mult.

Golul lui Purece a fost anulat pentru ofsaid, dar a fost fault înainte și n-au dat. Acolo m-am supărat. Dacă nu era ofsaid, poate vorbeam de alt meci și alt rezultat. Eu l-am auzit când a zis că n-a fost fault și asta m-a supărat. Faultul a fost făcut în fața lui.

Le-am zis jucătorilor că avem două finale, azi și joi. Sper să reușim și joi să ne calificăm. Louis Munteanu a dat două goluri, e al doilea meci și e bine pentru el. Trebuie să rămână umil, să nu creadă acum că e cel mai bun jucător din lume. Îl felicit, a dat două goluri de clasă, se vede că are clasă, dar trebuie să fie liniștit. Dacă vrea să fie jucător mare, trebuie să fie concentrat și liniștit. Să știe că are concurență la CFR, nu e titular de drept. El n-a jucat meciuri oficiale multe, are nevoie de meciuri în picioare. A luat și galbenul ăla prea ușor, poate ar fi trebuit să-l evite.

Louis e o variantă pentru joi, normal. Înainte de meci n-am avut vești bune despre Ilie. Postolachi s-a rupt la antrenament, iar Muhar nu s-a antrenat, a fost accidentat. Lista e cam mică pentru UEFA și atunci bine că n-am avut azi alte accidentări. Avem și moral, tot, dar va fi alt meci, altă încărcătură. După va veni o pauză. Sper să reușim calificarea, ar fi fantastic să prindă băieții o zi liberă. Am avut 11 meci în 29 de zile, mi se pare că se exagerează puțin", a spus Dan Petrescu.