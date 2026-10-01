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După o perioadă încununată cu patru trofee la FCSB, Mihai Pintilii și Elias Charalambous au surprins pe toată lumea în martie, când au decis să demisioneze de pe banca tehnică. Ei doi au semnat în vară cu Levadiakos, însă Mihai Pintilii s-a despărțit recent, destul de prematur, de formația elenă.

FCSB: Mihai Pintilii, secundul lui Laurențiu Reghecampf?

Vestea a venit la scurt timp după ce Laurențiu Reghecampf a fost anunțat ca fiind noul antrenor al FCSB, iar multe zvonuri s-au legat de faptul că, astfel, Pintilii ar dori întoarcerea la formația bucureșteană.

Pintilii și Reghecampf au avut o relație foarte bună la FCSB în urmă cu mai mulți ani, dar pe vremea în care primul era în activitatea de fotbalist și era un pion important la mijlocul terenului. Cei doi ar putea să lucreze iar, de data aceasta colegi pe banca tehnică.

FCSB: Răzvan Raț crede că Pintilii ar putea să revină: ”Poate de aceea a plecat de la Levadiakos”

Răzvan Raț, invitat în emisiunea VOYO Sport Live, este convins că Mihai Pintilii ar putea fi prima mutare pe care FCSB să o facă după venirea lui Reghecampf, mai ales că acesta știe foarte bine jucătorii și ar putea să îl ajute mult pe noul șef al vestiarului.

”Dacă va veni Pintilii la FCSB, e clar de ce și-a dat demisia de acolo! Dacă nu, poate că sunt anumite probleme personale. E o coincidență care bate spre asta. Sau poate l-a sunat nea Gigi... sau poate l-a sunat Reghe și i-a zis: 'Nu te întorci la noi?!' Sau poate că Reghe l-a cerut pe Pintilii când a revenit.

Poate că Pintilii a fost chemat înapoi, dacă s-a întâmplat asta cu adevărat, pentru că știe jucătorii, știe echipa... îl știe și pe Gigi Becali. Atunci, are sens plecarea lui de acolo.

Coincidența bate spre numirea lui Pintilii ca secund, dar vom vedea dacă va fi așa sau nu”, a spus Răzvan Raț în emisiunea VOYO Sport Live.