OUT de la echipa națională! Gică Hagi nu a stat pe gânduri

OUT de la echipa națională! Gică Hagi nu a stat pe gânduri Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gică Hagi s-a decis și ar urma să nu îl mai cheme la echipa națională.

TAGS:
Gica Hagiandrei burcaRomaniaNationalabosnia
Din articol

România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.

„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Gică Hagi, strânge liniile: jucătorul care nu va mai fi convocat

Selecționerul României și-a făcut o idee despre jucătorii săi după cele două înfrângeri din Nations League, iar mai multe nume vor urma să nu mai fie luate în calcul pentru viitoarea selecție.

Marius Mitran, oficial FRF și apropiat al lui Gică Hagi, a dezvăluit cu Andrei Burcă nu va mai intra în planurile selecționerului după aceste două meciuri din octombrie.

„Știam dinainte. Nu pot să dau din casă. Știu și niște nume cărora le-a mai dat o șansă. În sufletul lui nu mai aveau nicio șansă acei jucători. Dar, din delicatețea lui, el e un om asumat. (...)

Eu știu că 8-10 jucători vor pleca și se va încheia cu ei. A avut niște nume în cap de la început. Un nume pot să vi-l spun: Andrei Burcă, subiect închis”, a declarat Marius Mitran, potrivit Fanatik.

  • Romania bosnia hertegovina liga natiunilor 28092026 1
×
Gheorghe Hagi, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fotbalistul lui YN Yukun are 47 de meciuri jucate pentru echipa națională a României și a reușit un gol și o pasă decisivă.

1,5 milioane de euro este cota lui Andrei Burcă la 33 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Robert Niță: ”Nu cred că se pune problema ca Hagi să plece!”

Robert Niță, invitat în platoul emisiunii VOYO SPORT LIVE, a fost întrebat despre posibilitatea ca Gică Hagi să plece după rezultatele slabe obținute de România în debutul în Nations League, variantă exclusă din start de analistul VOYO SPORT.

Niță crede că Hagi va încerca până la capăt să creeze o națională puternică și este convins că, în cele din urmă, va și reuși să facă acest lucru.

Realitatea este tristă, dar atât putem. (E o declarație care arată că se gândește să demisioneze?)Niciodată! E un luptător, e un campion! Să demisioneze? Dar nu a dormit bine azi-noapte? Are un proiect, și-a asumat ce s-a întâmplat până acum. 

Nu cred că se pune problema ca un campion, un luptător, un om care a reușit atât ca fotbalist, cât și ca antrenor la echipa de club să plece după două meciuri oficiale și două amicale. Nu cred, nu e ăsta Gică Hagi pe care îl știm cu toții. 

Probabil va scoate maximum, dar poziția asta de selecționer e și râvnită de multă lume, dar îți aduce și foarte multe critici. Fiind adulat ca fotbalist, fiind respectat ca antrenor și având rezultate, probabil aici este șocul și pentru selecționerul Hagi, dar sunt convins că o va scoate la capăt până la urmă”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Cehia s-a trezit cu o datorie de 2.000 de euro la Vodafone, deși nu a fost niciodată client. Cum s-a întâmplat
Un bărbat din Cehia s-a trezit cu o datorie de 2.000 de euro la Vodafone, deși nu a fost niciodată client. Cum s-a întâmplat
ARTICOLE PE SUBIECT
Întrebat despre demisia lui Gică Hagi, a transmis clar: ”Realitatea este tristă!”
Întrebat despre demisia lui Gică Hagi, a transmis clar: ”Realitatea este tristă!”
Cornel Dinu l-a comparat pe Gică Hagi cu un „tricolor”: „Așa a fost și cu el”
Cornel Dinu l-a comparat pe Gică Hagi cu un „tricolor”: „Așa a fost și cu el”
Primul antrenor care a anunțat că îi vrea postul lui Gică Hagi: ”E un vis de-ale mele să fiu selecționer!”
Primul antrenor care a anunțat că îi vrea postul lui Gică Hagi: ”E un vis de-ale mele să fiu selecționer!”
Cornel Dinu l-a făcut praf pe Ionuț Radu: „N-a avut magiun pe mănuşi” Ce a spus despre Gică Hagi după 2-4 cu Bosnia
Cornel Dinu l-a făcut praf pe Ionuț Radu: „N-a avut magiun pe mănuşi” Ce a spus despre Gică Hagi după 2-4 cu Bosnia
Gică Hagi a luat decizia după România - Bosnia 2-4: ce i-a anunțat pe „tricolori”
Gică Hagi a luat decizia după România - Bosnia 2-4: ce i-a anunțat pe „tricolori”
ULTIMELE STIRI
Antrenamentele cu Laurențiu Reghecampf, descrise în trei cuvinte: jucătorii lui FCSB au trecut la treabă
Antrenamentele cu Laurențiu Reghecampf, descrise în trei cuvinte: jucătorii lui FCSB au trecut la treabă
UEFA a decis! Cine va arbitra Polonia - România
UEFA a decis! Cine va arbitra Polonia - România
Criticat de Gigi Becali, jucătorul de la FCSB a dispărut și de la națională: zero minute în două meciuri
Criticat de Gigi Becali, jucătorul de la FCSB a dispărut și de la națională: zero minute în două meciuri
Georgiana Ene, câștigătoarea sezonului 9, revine astăzi în bucătăria show-ului MasterChef! Ediția de marți seară a înregistrat audiențe record!
Georgiana Ene, câștigătoarea sezonului 9, revine astăzi în bucătăria show-ului MasterChef! Ediția de marți seară a înregistrat audiențe record!
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1. Ediția de astăzi are un invitat special
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1. Ediția de astăzi are un invitat special
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Gigi Becali după ce Nicolae Stanciu s-a înțeles cu noua echipă: „Îmi place”

Reacția lui Gigi Becali după ce Nicolae Stanciu s-a înțeles cu noua echipă: „Îmi place”

Gigi Becali a făcut anunțul! Trei transferuri de top la FCSB: ”Vor veni la mine”

Gigi Becali a făcut anunțul! Trei transferuri de top la FCSB: ”Vor veni la mine”

Primul antrenor care a anunțat că îi vrea postul lui Gică Hagi: ”E un vis de-ale mele să fiu selecționer!”

Primul antrenor care a anunțat că îi vrea postul lui Gică Hagi: ”E un vis de-ale mele să fiu selecționer!”

E gata! A venit anunțul oficial pentru Gică Hagi

E gata! A venit anunțul oficial pentru Gică Hagi

Gigi Becali are un favorit la naționala României: ”Pe el l-aș lua! Poate juca la orice echipă din lume”

Gigi Becali are un favorit la naționala României: ”Pe el l-aș lua! Poate juca la orice echipă din lume”

Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”

Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”



Recomandarile redactiei
UEFA a decis! Cine va arbitra Polonia - România
UEFA a decis! Cine va arbitra Polonia - România
Criticat de Gigi Becali, jucătorul de la FCSB a dispărut și de la națională: zero minute în două meciuri
Criticat de Gigi Becali, jucătorul de la FCSB a dispărut și de la națională: zero minute în două meciuri
Antrenamentele cu Laurențiu Reghecampf, descrise în trei cuvinte: jucătorii lui FCSB au trecut la treabă
Antrenamentele cu Laurențiu Reghecampf, descrise în trei cuvinte: jucătorii lui FCSB au trecut la treabă
Jovo Lukic, la FCSB din iarnă? Anunțul lui Gigi Becali după ce l-a văzut în România - Bosnia
Jovo Lukic, la FCSB din iarnă? Anunțul lui Gigi Becali după ce l-a văzut în România - Bosnia
România U21 - Finlanda U21, pe VOYO și Pro Arena, azi de la 19:00. Duel decisiv pentru „tricolorii mici”
România U21 - Finlanda U21, pe VOYO și Pro Arena, azi de la 19:00. Duel decisiv pentru „tricolorii mici”
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Andrei Burcă pleacă de la Al Okhdood și negociază deja cu un nou club: ”A primit oferta”
Andrei Burcă pleacă de la Al Okhdood și negociază deja cu un nou club: ”A primit oferta”
Să vezi și să nu crezi! Cel mai bun tricolor din Slovacia - România 1-1 în viziunea Sofascore + George Pușcaș și Andrei Burcă, cei mai slabi
Să vezi și să nu crezi! Cel mai bun tricolor din Slovacia - România 1-1 în viziunea Sofascore + George Pușcaș și Andrei Burcă, cei mai slabi
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Percheziţii la persoane care au încercat să trimită în Belarus un utilaj industrial pentru fabricarea de echipamente militare

stirileprotv Percheziţii la persoane care au încercat să trimită în Belarus un utilaj industrial pentru fabricarea de echipamente militare

Divorțul momentului în România! Și-au spus „adio” după 4 luni de căsnicie. Ce a aflat despre soția sa l-ar fi făcut să depună imediat actele

protv Divorțul momentului în România! Și-au spus „adio” după 4 luni de căsnicie. Ce a aflat despre soția sa l-ar fi făcut să depună imediat actele

Până la 10.000 de euro pentru cei care se mută definitiv în anumite zone din Grecia. Cine poate primi această sumă

stirileprotv Până la 10.000 de euro pentru cei care se mută definitiv în anumite zone din Grecia. Cine poate primi această sumă

Nicu Ștefănuță, după avizele pentru miniștri: „Brâncuși nu ar trece un test de sculptură, dar o maimuță care cioplește da”

stirileprotv Nicu Ștefănuță, după avizele pentru miniștri: „Brâncuși nu ar trece un test de sculptură, dar o maimuță care cioplește da”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!