OUT de la echipa națională! Gică Hagi nu a stat pe gânduri

România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.
„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.
Gică Hagi, strânge liniile: jucătorul care nu va mai fi convocat
Selecționerul României și-a făcut o idee despre jucătorii săi după cele două înfrângeri din Nations League, iar mai multe nume vor urma să nu mai fie luate în calcul pentru viitoarea selecție.
Marius Mitran, oficial FRF și apropiat al lui Gică Hagi, a dezvăluit cu Andrei Burcă nu va mai intra în planurile selecționerului după aceste două meciuri din octombrie.
„Știam dinainte. Nu pot să dau din casă. Știu și niște nume cărora le-a mai dat o șansă. În sufletul lui nu mai aveau nicio șansă acei jucători. Dar, din delicatețea lui, el e un om asumat. (...)
Eu știu că 8-10 jucători vor pleca și se va încheia cu ei. A avut niște nume în cap de la început. Un nume pot să vi-l spun: Andrei Burcă, subiect închis”, a declarat Marius Mitran, potrivit Fanatik.
Fotbalistul lui YN Yukun are 47 de meciuri jucate pentru echipa națională a României și a reușit un gol și o pasă decisivă.
1,5 milioane de euro este cota lui Andrei Burcă la 33 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Robert Niță: ”Nu cred că se pune problema ca Hagi să plece!”
Robert Niță, invitat în platoul emisiunii VOYO SPORT LIVE, a fost întrebat despre posibilitatea ca Gică Hagi să plece după rezultatele slabe obținute de România în debutul în Nations League, variantă exclusă din start de analistul VOYO SPORT.
Niță crede că Hagi va încerca până la capăt să creeze o națională puternică și este convins că, în cele din urmă, va și reuși să facă acest lucru.
”Realitatea este tristă, dar atât putem. (E o declarație care arată că se gândește să demisioneze?)Niciodată! E un luptător, e un campion! Să demisioneze? Dar nu a dormit bine azi-noapte? Are un proiect, și-a asumat ce s-a întâmplat până acum.
Nu cred că se pune problema ca un campion, un luptător, un om care a reușit atât ca fotbalist, cât și ca antrenor la echipa de club să plece după două meciuri oficiale și două amicale. Nu cred, nu e ăsta Gică Hagi pe care îl știm cu toții.
Probabil va scoate maximum, dar poziția asta de selecționer e și râvnită de multă lume, dar îți aduce și foarte multe critici. Fiind adulat ca fotbalist, fiind respectat ca antrenor și având rezultate, probabil aici este șocul și pentru selecționerul Hagi, dar sunt convins că o va scoate la capăt până la urmă”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.