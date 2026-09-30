OUT de la echipa națională! Gică Hagi nu a stat pe gânduri

România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.

„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Gică Hagi, strânge liniile: jucătorul care nu va mai fi convocat

Selecționerul României și-a făcut o idee despre jucătorii săi după cele două înfrângeri din Nations League, iar mai multe nume vor urma să nu mai fie luate în calcul pentru viitoarea selecție.

Marius Mitran, oficial FRF și apropiat al lui Gică Hagi, a dezvăluit cu Andrei Burcă nu va mai intra în planurile selecționerului după aceste două meciuri din octombrie.

„Știam dinainte. Nu pot să dau din casă. Știu și niște nume cărora le-a mai dat o șansă. În sufletul lui nu mai aveau nicio șansă acei jucători. Dar, din delicatețea lui, el e un om asumat. (...)

Eu știu că 8-10 jucători vor pleca și se va încheia cu ei. A avut niște nume în cap de la început. Un nume pot să vi-l spun: Andrei Burcă, subiect închis”, a declarat Marius Mitran, potrivit Fanatik.