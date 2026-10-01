Răzvan Lucescu (57 de ani) a bifat două mandate la echipa de pe ”Toumba”

Primul, în perioada 2019-2021, când a înregistrat 72 de meciuri pe banca lui PAOK, iar al doilea a ținut din 2021 până vara trecută, timp în care a strâns 256 de apariții la cârma grupării elene.

A plecat Răzvan Lucescu și s-a dus tot: ”Mai mult ca sigur va fi o cădere long-term!”

După plecarea lui Lucescu jr, pe banca lui PAOK a fost instalat Alessio Lisci, un tânăr antrenor italian care le mai pregătise pe Osasuna, Mirandes și Levante înainte să facă pasul la clubul patronat de Ivan Savvidis.

Cu tineretul la cârmă, PAOK a bifat în noul sezon al Superligii Greciei patru victorii și un singur rezultat negativ, dar Costin Lazăr, fost internațional român cu evoluții concludente în campionatul elen, prezice un alt deznodământ pentru gruparea din Salonic.

Lazăr susține că va exista o decădere la PAOK, în contextul în care după plecarea lui Răzvan Lucescu va exista o reconstrucție la club și se va impune, de asemenea, și o nouă filozofie de joc.

”După plecarea lui Răzvan, și eu cred că PAOK nu va rămâne la nivelul la care a fost Răzvan cu ei. Va fi o cădere, mai mult ca sigur. A fost o perioadă lungă de timp în care Răzvan și-a impus stilul de joc.

Probabil, în primă fază, sunt rezultate, dar long term... Nu știu dacă ai rezultatul dorit!”, a spus Costin Lazăr pentru Sport.ro.

Răzvan Lucescu, ”principal” acum la Al-Sadd

La două săptămâni de la plecarea din Grecia, Răzvan Lucescu a fost numit ”principal” la Al-Sadd, în primul eșalon al Qatarului. Clubul se află pe primul loc cu maximum de puncte după patru runde.