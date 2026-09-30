VIDEO EXCLUSIV Întrebat despre demisia lui Gică Hagi, a transmis clar: ”Realitatea este tristă!”

Întrebat despre demisia lui Gică Hagi, a transmis clar: ”Realitatea este tristă!” Nationala Conferinta hagi 170826 interviu
SPORT.RO
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Naționala lui Gică Hagi a înregistrat două înfrângeri în primele două meciuri din Nations League, cu Suedia, scor 1-2, și cu Bosnia, scor 2-4.

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Gica HagiRomaniaEchipa Nationala
Din articol

După meciul cu Bosnia, Gică Hagi a transmis mai mult sau mai puțin voalat faptul că naționala ar putea continua fără el pe banca tehnică, lucru infirmat de Mihai Stoichiță a doua zi după meci.

Robert Niță: ”Nu cred că se pune problema ca Hagi să plece!”

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Gheorghe Hagi, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
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Robert Niță, invitat în platoul emisiunii VOYO SPORT LIVE, a fost întrebat despre posibilitatea ca Gică Hagi să plece după rezultatele slabe obținute de România în debutul în Nations League, variantă exclusă din start de analistul VOYO SPORT.

Niță crede că Hagi va încerca până la capăt să creeze o națională puternică și este convins că, în cele din urmă, va și reuși să facă acest lucru.

Realitatea este tristă, dar atât putem. (E o declarație care arată că se gândește să demisioneze?)Niciodată! E un luptător, e un campion! Să demisioneze? Dar nu a dormit bine azi-noapte? Are un proiect, și-a asumat ce s-a întâmplat până acum. 

Nu cred că se pune problema ca un campion, un luptător, un om care a reușit atât ca fotbalist, cât și ca antrenor la echipa de club să plece după două meciuri oficiale și două amicale. Nu cred, nu e ăsta Gică Hagi pe care îl știm cu toții. 

Probabil va scoate maximum, dar poziția asta de selecționer e și râvnită de multă lume, dar îți aduce și foarte multe critici. Fiind adulat ca fotbalist, fiind respectat ca antrenor și având rezultate, probabil aici este șocul și pentru selecționerul Hagi, dar sunt convins că o va scoate la capăt până la urmă”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

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