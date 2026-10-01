VOYO SPORT LIVE e azi, de la 16:00, pe VOYO SPORT 1, cu multe subiecte din fotbalul intern, dar și din cel internațional. Andrei Grecu îi are invitați pe Ciprian Marica și Robert Niță într-o emisiune pe care nu trebuie să o ratați!

Ratarea calificării la Europeanul U21, meciul de mâine Polonia - România din Nations League, transferul lui Nicolae Stanciu, dar și ce se întâmplă în Superliga României... sunt doar câteva dintre subiectele din emisiunea de azi.

Emisiunea VOYO SPORT LIVE e de luni până vineri, pe VOYO SPORT 1, de la 16:00, iar Matinalul VOYO SPORT LIVE e sâmbătă și duminică, de la ora 10:00.

