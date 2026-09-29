Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, s-a numărat printre cei mai optimiști înainte de meciurile naționalei din această perioadă. A spus că trupa lui Gică Hagi va aduna nu mai puțin de zece puncte din partidele cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia.

Doar că realitatea stă cu totul altfel. După primele două meciuri, România nu are niciun punct, iar în această perioadă se pregătește pentru ultimele două dueluri rămase, cu Polonia și Suedia.

Ilie Dumitrescu: ”Sunt convins de asta”

În urma rezultatului de 2-4 cu Bosnia, Ilie Dumitrescu a reacționat și s-a arătat încrezător în faptul că Gică Hagi va lua cele mai bune decizii.

„Din punctul meu de vedere, jucătorii ăștia au potențial. Cu jucătorii ăștia am câștigat cu Elveția și am câștigat grupa de la EURO. Trebuie restrâns lotul la un grup de jucători și să aleagă sistemul și cel mai bun 11. Aici intervine experiența antrenorului.

Eu am ajuns acasă de la stadion, am revăzut meciul și am mai stat câteva ore... Eu, care nu am fost implicat să iau decizii. N-am apucat să vorbesc cu Gică. E bine să ia el cele mai bune decizii, nu vreau să fie influențat de nimeni.

Sunt convins că acum are o imagine clară în ceea ce privește adversarii de top din Europa, vorbim de participante la Campionatul Mondial, le-a simțit pe pielea lui. Are o idee și despre jucători și despre randamentul lor cu echipe de top. Acum e la el. E vremea deciziilor”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

Grupa României din Liga Națiunilor