România a început campania din Nations League cu două eșecuri, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, iar lucrurile par a se complica pentru selecționerul Gheorghe Hagi. "Regele" beneficiază de un lot subțire în compartimentul ofensiv, iar joi dimineață a primit încă o veste rea de la staff-ul medical.

Louis Munteanu a suferit o entorsă la gleznă, potrivit anunțului FRF

Pentru partidele cu Polonia (mâine) și Suedia (luni), Gică Hagi nu se va putea baza pe Louis Munteanu, care s-a accidentat la antrenamentul de miercuri seară. Iată mai jos anunțul făcut de forul condus de președintele Răzvan Burleanu.

"Louis Munteanu, indisponibil pentru următoarele jocuri! La antrenamentul de miercuri seara, atacantul a suferit o entorsă de gleznă. În urma investigațiilor efectuate, staff-ul medical a stabilit că jucătorul nu va putea fi apt pentru partidele cu Polonia (2 octombrie, deplasare) și Suedia (5 octombrie, acasă)", a anunțat FRF, joi dimineața.