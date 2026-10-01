OFICIAL Ce ghinion! Hagi nu va putea conta în meciurile cu Polonia și Suedia pe unul dintre cei mai valoroși tricolori. Anunțul oficial

Ce ghinion! Hagi nu va putea conta în meciurile cu Polonia și Suedia pe unul dintre cei mai valoroși tricolori. Anunțul oficial Nationala Gheorghe Hagi, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Polonia - România e vineri, de la 21:45, la Varșovia.

TAGS:
louis munteanuRomaniaLiga NatiunilorGheorghe HagiPolonia - romanialot romania
Din articol

România a început campania din Nations League cu două eșecuri, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, iar lucrurile par a se complica pentru selecționerul Gheorghe Hagi. "Regele" beneficiază de un lot subțire în compartimentul ofensiv, iar joi dimineață a primit încă o veste rea de la staff-ul medical.

Louis Munteanu a suferit o entorsă la gleznă, potrivit anunțului FRF

Pentru partidele cu Polonia (mâine) și Suedia (luni), Gică Hagi nu se va putea baza pe Louis Munteanu, care s-a accidentat la antrenamentul de miercuri seară. Iată mai jos anunțul făcut de forul condus de președintele Răzvan Burleanu.

"Louis Munteanu, indisponibil pentru următoarele jocuri! La antrenamentul de miercuri seara, atacantul a suferit o entorsă de gleznă. În urma investigațiilor efectuate, staff-ul medical a stabilit că jucătorul nu va putea fi apt pentru partidele cu Polonia (2 octombrie, deplasare) și Suedia (5 octombrie, acasă)", a anunțat FRF, joi dimineața.

Partida dintre selecționatele Poloniei și României se va desfășura vineri, 2 octombrie 2026, de la ora locală 20:45, pe Stadionul Național PGE Narodowy din Varșovia, situat pe adresa al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1. Arena are o capacitate de aproximativ 57.000 de spectatori, iar porțile stadionului se vor deschide cu două ore înainte de fluierul de start, mai exact la ora 18:45.

România, urmează ultimele patru meciuri din Nations League

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B:

*Vineri (ora 21:45): Polonia – România

*5 octombrie (ora 21:45): România – Suedia

*14 noiembrie (ora 21:45): România – Polonia

*17 noiembrie (ora 21:45): Bosnia - România

Publicitate
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări
Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări
ARTICOLE PE SUBIECT
Cel mai slab fotbalist de pe teren, la Stockholm: cifrele lui, plus reacția lui Hagi
Cel mai slab fotbalist de pe teren, la Stockholm: cifrele lui, plus reacția lui Hagi
Bosniacii jubilează înaintea meciului cu România: ”Hagi are motive de îngrijorare!”
Bosniacii jubilează înaintea meciului cu România: ”Hagi are motive de îngrijorare!”
Bogdan Lobonț știe cine va apăra poarta României în meciul cu Polonia: ”Mă aștept să-l văd”
Bogdan Lobonț știe cine va apăra poarta României în meciul cu Polonia: ”Mă aștept să-l văd”
ULTIMELE STIRI
Polonia - România, LIVE TEXT, vineri de la 21:45. Se anunță show la Varșovia în al treilea meci pentru Gică Hagi în Liga Națiunilor
Polonia - România, LIVE TEXT, vineri de la 21:45. Se anunță show la Varșovia în al treilea meci pentru Gică Hagi în Liga Națiunilor
FCSB, prima mutare după revenirea lui Reghecampf?
FCSB, prima mutare după revenirea lui Reghecampf?
Mesajul primit de Gigi Becali din partea unui rival din campionat: ”Clar, nu arătau bine!”
Mesajul primit de Gigi Becali din partea unui rival din campionat: ”Clar, nu arătau bine!”
"Ghiciţi ce!? Am părăsit clădirea cu Rolexul pe mână'!" Ce s-a întâmplat la conferința de presă pentru meciul Tyson Fury - Anthony Joshua
"Ghiciţi ce!? Am părăsit clădirea cu Rolexul pe mână'!" Ce s-a întâmplat la conferința de presă pentru meciul Tyson Fury - Anthony Joshua
VOYO SPORT LIVE, azi de la 16:00, pe VOYO SPORT 1: Andrei Grecu îi are invitați pe Ciprian Marica și Robert Niță
VOYO SPORT LIVE, azi de la 16:00, pe VOYO SPORT 1: Andrei Grecu îi are invitați pe Ciprian Marica și Robert Niță
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer bombă pentru Nicolae Stanciu: ”A semnat”

Transfer bombă pentru Nicolae Stanciu: ”A semnat”

Cutremur la naționala Portugaliei! Cristiano Ronaldo a plecat DEFINITIV din cantonament și a făcut un anunț-bombă

Cutremur la naționala Portugaliei! Cristiano Ronaldo a plecat DEFINITIV din cantonament și a făcut un anunț-bombă

OUT de la echipa națională! Gică Hagi nu a stat pe gânduri

OUT de la echipa națională! Gică Hagi nu a stat pe gânduri

Dorinel Munteanu, discurs-manifest după eșecurile lui Hagi la națională: ”Ați văzut la Klopp?”

Dorinel Munteanu, discurs-manifest după eșecurile lui Hagi la națională: ”Ați văzut la Klopp?”

Gigi Becali a făcut anunțul: 20.000.000€

Gigi Becali a făcut anunțul: 20.000.000€

”Te întorci la FCSB?”. Mihai Pintilii a răspuns cu un singur cuvânt

”Te întorci la FCSB?”. Mihai Pintilii a răspuns cu un singur cuvânt



Recomandarile redactiei
FCSB, prima mutare după revenirea lui Reghecampf?
FCSB, prima mutare după revenirea lui Reghecampf?
Mesajul primit de Gigi Becali din partea unui rival din campionat: ”Clar, nu arătau bine!”
Mesajul primit de Gigi Becali din partea unui rival din campionat: ”Clar, nu arătau bine!”
OUT de la FCSB după instalarea lui Reghecampf? Reacție clară după ce s-a spus că este în negocieri avansate cu un alt club
OUT de la FCSB după instalarea lui Reghecampf? Reacție clară după ce s-a spus că este în negocieri avansate cu un alt club
Scandal imens la naționala Franței. Șeful securității a fost pus sub acuzare, după ce a primit bani de la jucători, printre care Mbappe
Scandal imens la naționala Franței. Șeful securității a fost pus sub acuzare, după ce a primit bani de la jucători, printre care Mbappe
A dat vina pe jucători și îl apără pe Hagi: ”Ce poate face el? Dacă și Gică a ajuns să fie criticat...”
A dat vina pe jucători și îl apără pe Hagi: ”Ce poate face el? Dacă și Gică a ajuns să fie criticat...”
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
Spania, de neoprit! Campioana mondială a câștigat și prima ediție a Ligii Națiunilor la fotbal feminin + o româncă a fost implicată în finală
Spania, de neoprit! Campioana mondială a câștigat și prima ediție a Ligii Națiunilor la fotbal feminin + o româncă a fost implicată în finală
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!