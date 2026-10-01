România a debutat cu un eșec în Liga Națiunilor, pe terenul Suediei (1-2), iar luni a pierdut clar și meciul de acasă cu Bosnia (2-4). Pentru naționala lui Gică Hagi urmează duelul de la Varșovia cu Polonia, vineri, de la ora 21:45.

Dorin Goian: "Nu mai avem foame!"

Întrebat de ce crede că naționala României nu mai are rezultatele din urmă cu câteva decenii, Dorin Goian a prezentat două motive.

"Probabil că unul dintre motive ar fi foamea. Nu mai avem foame! Și la propriu, și la figurat. Înainte, noi chiar ne doream foarte mult să răzbim în viață. Mulți dintre foștii jucători au prins vremuri grele, iar din dorința de a ieși din acea situație, ambiția era mult mai mare, pregătirea era mult mai intensă, iar seriozitatea conta foarte mult.

Un alt aspect e faptul că la nivel de copii și juniori însă nu se lucrează ce trebuie. Sunt foarte mulți antrenori care nu dețin niciun fel de licență, antrenori care au școli de fotbal, care cred că sunt antrenori și știu ce să îi învețe pe copii pentru că au jucat 50 de meciuri la Liga 3 sau Liga 2", a spus Dorin Goian, la VOYO Sport Live.