România a debutat cu un eșec în Liga Națiunilor, pe terenul Suediei (1-2), iar luni a pierdut clar și meciul de acasă cu Bosnia (2-4). Pentru naționala lui Gică Hagi urmează duelul de la Varșovia cu Polonia, vineri, de la ora 21:45.
Dorin Goian: "Nu mai avem foame!"
Întrebat de ce crede că naționala României nu mai are rezultatele din urmă cu câteva decenii, Dorin Goian a prezentat două motive.
"Probabil că unul dintre motive ar fi foamea. Nu mai avem foame! Și la propriu, și la figurat. Înainte, noi chiar ne doream foarte mult să răzbim în viață. Mulți dintre foștii jucători au prins vremuri grele, iar din dorința de a ieși din acea situație, ambiția era mult mai mare, pregătirea era mult mai intensă, iar seriozitatea conta foarte mult.
Un alt aspect e faptul că la nivel de copii și juniori însă nu se lucrează ce trebuie. Sunt foarte mulți antrenori care nu dețin niciun fel de licență, antrenori care au școli de fotbal, care cred că sunt antrenori și știu ce să îi învețe pe copii pentru că au jucat 50 de meciuri la Liga 3 sau Liga 2", a spus Dorin Goian, la VOYO Sport Live.
Dorin Goian: "Noi îi cam ciufuleam pe bosniaci înainte"
Fost elev al lui Gică Hagi la Steaua, Dorin Goian spune că cel mai mare adversar al selecționerului este timpul.
"Gică Hagi poate să facă, clar, dar e nevoie de timp. Noi, din păcate, nu avem timp. Îi doresc lui Gică să aibă rezultate pentru că merită. Suntem datori să avem încredere în el și să avem răbdare. Din păcate, la națională nu e timp și toată lumea vrea rezultate, mai ales în vremea asta unde hate-ul e la cote maxime și abia așteptăm un eșec ca să comentăm toți. Lumea e din ce în ce mai rea.
Când primești 6 goluri în două jocuri, e clar că linia defensivă are o mare parte de vină. E rău și când primești două goluri, dar să primești 4 acasă împotriva Bosniei... ok, au jucat la Mondial, dar înainte, noi pe bosniaci îi cam ciufuleam.
Acești mulți jucători veniți dintr-o dată la națională nu o văd ca pe o soluție, dar și acest sistem cu patru jocuri te obligă să aduci mai mulți jucători la națională. E greu și pentru antrenor să planifice antrenamente cu 30 și ceva de jucători", a mai spus Goian.
Dorin Goian: "Dacă facem 4 puncte cu Polonia și Suedia, ar fi grozav"
Pe final, Goian a fost întrebat câte puncte crede că poate obține România din ultimele două jocuri ale acestei acțiuni - cu Polonia (deplasare) și Suedia (acasă).
"Dacă am face 4 puncte, ar fi grozav. Nu zic bine, ci zic grozav! Dar e clar că după primele două jocuri nu avem o mare speranță. Eu sper într-o tresărire de orgoliu a jucătorilor și să aibă un moment zero în care să șteargă cu buretele aceste prime două jocuri și să o luăm chiar de la zero", a mai spus Goian.