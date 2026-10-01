VIDEO EXCLUSIV "Câte puncte facem cu Polonia și Suedia?" Răspunsul lui Dorin Goian, după ce a văzut naționala lui Hagi

&quot;Câte puncte facem cu Polonia și Suedia?&quot; Răspunsul lui Dorin Goian, după ce a văzut naționala lui Hagi Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul campion al României Dorin Goian (45 de ani), care a strâns 60 de meciuri la echipa națională, a comentat startul foarte slab al tricolorilor în Liga Națiunilor.

TAGS:
Dorin GoianEchipa NationalabosniaSuediaPoloniaGica HagiLiga Natiunilor
Din articol

România a debutat cu un eșec în Liga Națiunilor, pe terenul Suediei (1-2), iar luni a pierdut clar și meciul de acasă cu Bosnia (2-4). Pentru naționala lui Gică Hagi urmează duelul de la Varșovia cu Polonia, vineri, de la ora 21:45.

Dorin Goian: "Nu mai avem foame!"

Întrebat de ce crede că naționala României nu mai are rezultatele din urmă cu câteva decenii, Dorin Goian a prezentat două motive.

"Probabil că unul dintre motive ar fi foamea. Nu mai avem foame! Și la propriu, și la figurat. Înainte, noi chiar ne doream foarte mult să răzbim în viață. Mulți dintre foștii jucători au prins vremuri grele, iar din dorința de a ieși din acea situație, ambiția era mult mai mare, pregătirea era mult mai intensă, iar seriozitatea conta foarte mult.

Un alt aspect e faptul că la nivel de copii și juniori însă nu se lucrează ce trebuie. Sunt foarte mulți antrenori care nu dețin niciun fel de licență, antrenori care au școli de fotbal, care cred că sunt antrenori și știu ce să îi învețe pe copii pentru că au jucat 50 de meciuri la Liga 3 sau Liga 2", a spus Dorin Goian, la VOYO Sport Live.

Dorin Goian: "Noi îi cam ciufuleam pe bosniaci înainte"

Fost elev al lui Gică Hagi la Steaua, Dorin Goian spune că cel mai mare adversar al selecționerului este timpul.

"Gică Hagi poate să facă, clar, dar e nevoie de timp. Noi, din păcate, nu avem timp. Îi doresc lui Gică să aibă rezultate pentru că merită. Suntem datori să avem încredere în el și să avem răbdare. Din păcate, la națională nu e timp și toată lumea vrea rezultate, mai ales în vremea asta unde hate-ul e la cote maxime și abia așteptăm un eșec ca să comentăm toți. Lumea e din ce în ce mai rea.

Când primești 6 goluri în două jocuri, e clar că linia defensivă are o mare parte de vină. E rău și când primești două goluri, dar să primești 4 acasă împotriva Bosniei... ok, au jucat la Mondial, dar înainte, noi pe bosniaci îi cam ciufuleam.

Acești mulți jucători veniți dintr-o dată la națională nu o văd ca pe o soluție, dar și acest sistem cu patru jocuri te obligă să aduci mai mulți jucători la națională. E greu și pentru antrenor să planifice antrenamente cu 30 și ceva de jucători", a mai spus Goian.

Dorin Goian: "Dacă facem 4 puncte cu Polonia și Suedia, ar fi grozav"

Pe final, Goian a fost întrebat câte puncte crede că poate obține România din ultimele două jocuri ale acestei acțiuni - cu Polonia (deplasare) și Suedia (acasă).

"Dacă am face 4 puncte, ar fi grozav. Nu zic bine, ci zic grozav! Dar e clar că după primele două jocuri nu avem o mare speranță. Eu sper într-o tresărire de orgoliu a jucătorilor și să aibă un moment zero în care să șteargă cu buretele aceste prime două jocuri și să o luăm chiar de la zero", a mai spus Goian.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări
Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări
ULTIMELE STIRI
A plecat Răzvan Lucescu și s-a dus tot: ”Mai mult ca sigur va fi o cădere long-term!”
A plecat Răzvan Lucescu și s-a dus tot: ”Mai mult ca sigur va fi o cădere long-term!”
Victor Pițurcă a fost întrebat despre Ianis Hagi și nu s-a ferit: „E un mare dezavantaj”
Victor Pițurcă a fost întrebat despre Ianis Hagi și nu s-a ferit: „E un mare dezavantaj”
Răsturnare de situație în cazul lui Nicolae Stanciu, dat ca și semnat: "Foarte probabil"
Răsturnare de situație în cazul lui Nicolae Stanciu, dat ca și semnat: "Foarte probabil"
Polonia - România, LIVE TEXT, vineri de la 21:45. Cine sunt jucătorii pe care se bazează Hagi la Varșovia
Polonia - România, LIVE TEXT, vineri de la 21:45. Cine sunt jucătorii pe care se bazează Hagi la Varșovia
VOYO SPORT LIVE e ACUM pe VOYO SPORT 1: Andrei Grecu îi are invitați pe Ciprian Marica și Robert Niță
VOYO SPORT LIVE e ACUM pe VOYO SPORT 1: Andrei Grecu îi are invitați pe Ciprian Marica și Robert Niță
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer bombă pentru Nicolae Stanciu: ”A semnat”

Transfer bombă pentru Nicolae Stanciu: ”A semnat”

Cutremur la naționala Portugaliei! Cristiano Ronaldo a plecat DEFINITIV din cantonament și a făcut un anunț-bombă

Cutremur la naționala Portugaliei! Cristiano Ronaldo a plecat DEFINITIV din cantonament și a făcut un anunț-bombă

Dorinel Munteanu, discurs-manifest după eșecurile lui Hagi la națională: ”Ați văzut la Klopp?”

Dorinel Munteanu, discurs-manifest după eșecurile lui Hagi la națională: ”Ați văzut la Klopp?”

Gigi Becali a făcut anunțul: 20.000.000€

Gigi Becali a făcut anunțul: 20.000.000€

FCSB, prima mutare după revenirea lui Reghecampf?

FCSB, prima mutare după revenirea lui Reghecampf?

”Te întorci la FCSB?”. Mihai Pintilii a răspuns cu un singur cuvânt

”Te întorci la FCSB?”. Mihai Pintilii a răspuns cu un singur cuvânt



Recomandarile redactiei
A plecat Răzvan Lucescu și s-a dus tot: ”Mai mult ca sigur va fi o cădere long-term!”
A plecat Răzvan Lucescu și s-a dus tot: ”Mai mult ca sigur va fi o cădere long-term!”
Răsturnare de situație în cazul lui Nicolae Stanciu, dat ca și semnat: "Foarte probabil"
Răsturnare de situație în cazul lui Nicolae Stanciu, dat ca și semnat: "Foarte probabil"
Victor Pițurcă a fost întrebat despre Ianis Hagi și nu s-a ferit: „E un mare dezavantaj”
Victor Pițurcă a fost întrebat despre Ianis Hagi și nu s-a ferit: „E un mare dezavantaj”
Cutremur la naționala Portugaliei! Tricoul cu numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo are un nou posesor
Cutremur la naționala Portugaliei! Tricoul cu numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo are un nou posesor
VOYO SPORT LIVE e ACUM pe VOYO SPORT 1: Andrei Grecu îi are invitați pe Ciprian Marica și Robert Niță
VOYO SPORT LIVE e ACUM pe VOYO SPORT 1: Andrei Grecu îi are invitați pe Ciprian Marica și Robert Niță
Alte subiecte de interes
Dorin Goian, pronostic surprinzător pentru tricolori! Până unde va ajunge România la EURO 2024
Dorin Goian, pronostic surprinzător pentru tricolori! Până unde va ajunge România la EURO 2024
Dorin Goian, omul care i-a marcat pe Van Persie, Ibrahimovic și Benzema, povești despre Euro 2008: „Pe francezi și pe italieni îi visam!”
Dorin Goian, omul care i-a marcat pe Van Persie, Ibrahimovic și Benzema, povești despre Euro 2008: „Pe francezi și pe italieni îi visam!”
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!