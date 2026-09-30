Cornel Dinu l-a comparat pe Gică Hagi cu un „tricolor”: „Așa a fost și cu el”

România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.

„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Remarcații lui Cornel Dinu din naționala României: „Şi Hagi a fost aruncat în luptă la fel”

Cornel Dinu a vorbit despre felul în care ar trebui să își contureze Gică Hagi lotul la echipa națională.

„Procurorul” a scos în evidență însă și doi jucători pe care îi consideră „câștigurile” echipei naționale. Este vorba despre Lisav Eissat și David Matei, pe ultimul comparându-l cu Hagi, pentru că a debutat la 19 ani în naționala mare.

„Cred că se poate face din acest fond de jucători la care a apelat Gică Hagi, că a anunţat vreo 40 de jucători. Trebuie să restructureze la 24-25 de jucători, cum au fost loturile participante la ultima Cupă Mondială, de 26. La fel trebuie să facă şi Gică Hagi şi are posibilităţi să producă o formulă competitivă de 17 jucători, cu două sisteme la care să apelezi maxim.

Sunt adeptul a patru jucători pe linia de fund, să fie clar cine joacă în mijloc, pe părţi, în atac. Zonele clare trebuie să existe şi nu am văzut.

Lisav Eissat poate fi considerat un câştig pentru naţională ca fundaş stânga, deşi la primul gol a greşit, când a fost depăşit. David Matei ar mai fi, că şi Hagi a fost aruncat în luptă la 16 ani”, a declarat Cornel Dinu la Prima Sport.