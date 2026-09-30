Cornel Dinu l-a comparat pe Gică Hagi cu un „tricolor”: „Așa a fost și cu el”

Cornel Dinu l-a comparat pe Gică Hagi cu un „tricolor”: „Așa a fost și cu el” Nationala
SPORT.RO
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Cornel Dinu a numit doi jucători pe care i-a remarcat din naționala României.

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David MateiRomaniaGica HagiCornel Dinubosnia
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România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.

„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Remarcații lui Cornel Dinu din naționala României: „Şi Hagi a fost aruncat în luptă la fel”

Cornel Dinu a vorbit despre felul în care ar trebui să își contureze Gică Hagi lotul la echipa națională.

„Procurorul” a scos în evidență însă și doi jucători pe care îi consideră „câștigurile” echipei naționale. Este vorba despre Lisav Eissat și David Matei, pe ultimul comparându-l cu Hagi, pentru că a debutat la 19 ani în naționala mare.

„Cred că se poate face din acest fond de jucători la care a apelat Gică Hagi, că a anunţat vreo 40 de jucători. Trebuie să restructureze la 24-25 de jucători, cum au fost loturile participante la ultima Cupă Mondială, de 26. La fel trebuie să facă şi Gică Hagi şi are posibilităţi să producă o formulă competitivă de 17 jucători, cu două sisteme la care să apelezi maxim.

Sunt adeptul a patru jucători pe linia de fund, să fie clar cine joacă în mijloc, pe părţi, în atac. Zonele clare trebuie să existe şi nu am văzut.

Lisav Eissat poate fi considerat un câştig pentru naţională ca fundaş stânga, deşi la primul gol a greşit, când a fost depăşit. David Matei ar mai fi, că şi Hagi a fost aruncat în luptă la 16 ani”, a declarat Cornel Dinu la Prima Sport.

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Cornel Dinu nu l-a iertat pe Ionuț Radu: „A avut o ieşire neinspirată”

Fostul antrenor al lui Dinamo și al echipei naționale a României a analizat prestația lui Ionuț Radu din meciul cu Bosnia și a subliniat care este greșeala lui la primul gol marcat de oaspeți.

Cornel Dinu este de părere că portarul lui Celta Vigo nu trebuia să iasă din poartă la centrarea care a dus la golul marcat de Gigovic.

„Radu a mai greşit şi la primul gol, cu capul, când a ieşit pe centrare. În primul rând, când eşti portar, când ai un apărător, nu te lupţi tu cu atacantul. A avut o ieşire neinspirată, ca şi în momentul în care mingea i-a sărit din braţe. Pe timpul nostru exista o expresie frumoasă pentru momentul în care portarul îţi scăpa o minge din mână: „N-a avut magiun pe mănuşi”.

(n.r. Credeţi că e de scos din poartă Radu după un astfel de meci?) Eu cred că acest aşa-zis turnover pe care l-a lansat Gică Hagi este mult prea larg pentru o echipă naţională, pentru ceea ce îşi doreşte să facă la echipa naţională”, a spus Cornel Dinu, conform primasport.ro.

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