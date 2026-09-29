Cifrele impresionante ale marelui atacant polonez

Robert Lewandowski are 89 de goluri marcate pentru repezentativa Poloniei, mai multe decât toți componenții lotului României care au fost convocați pentru meciul din Nations League 2026-2027. Toți jucătorii convocați de Gică Hagi pentru meciurile din septembrie și octombrie au dat împreună 76 de goluri, cele mai multe fiind marcate de Nicolae Stanciu (15), Dennis Man (12) și Răzvan Marin (12). Ultima dată când ne-am întâlnit în meciuri oficiale, în preliminariile CM 2018, polonezii s-au impus cu 3-1 și 3-0, atacantul marcând de cinci în ori în acestă "dublă".

"Lewa" nu este singurul pericol din echipa poloneză, Piotr Zielinski (17) și Karol Swiderski (14) având și ei un număr considerabil de reușite. De asemenea, starul din MLS are un număr mai mare de selecții (169) decât toată apărarea preconizată a României la acest meci, respectiv Ionuț Radu (11) - Andrei Rațiu (39) - Virgil Ghiță (11) - Radu Drăgușin (31) - Andrei Coubiș (5) - Nicușor Bancu (53), care cumulat au 150 de meciuri.

Lewandowski este unul dintre cei mai valoroși atacanți ai generației sale

Robert Lewandowski (38 de ani) este născut la Varșovia și a jucat pentru echipele Delta Varșovia (2005), Legia Varșovia II (2006), Znicz Pruszkow (2006-2008), Lech Poznan (2008-2010), Borussia Dortmund (2010-2014), Bayern Munchen (2014-2022), FC Barcelona (2022-2026) și Chicago Fire (2026-), fiind considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți ai generației sale.

Are 169 de selecții și 89 de goluri pentru Polonia, iar în palmares, printre numeroasele trofee, se găsesc 10 titluri de campion în Bundesliga și alte două în La Liga, Champions League, Supercupa Europei și FIFA Club World Cup, European Golden Shoe (x2), Golden Foot (1), The Best FIFA Men's Player (x2), FIFA FIFPro World 11 (x2), IFFHS World's Best Top Goal Scorer (x2), IFFHS World Team of the Decade (2011-2020), Laureus Exceptional Achievement Award (1), European Sportsperson of the Year (1) și Polish Footballer of the Year (x12).

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