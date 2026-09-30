Mihai Pintilii (41 de ani) este în prezent liber de contract, după ce și-a încheiat contractul cu Levadiakos, și a urmărit de la Târgoviște partida pierdută de ”tricolorii” mici împotriva Finlandei.

Mihai Pintilii, întrebat direct: ”Te întorci la FCSB?”

După ce a tras câteva concluzii, fostul mijlocaș a fost întrebat dacă se va întoarce la FCSB, dar a dat un răspuns scurt, după care a plecat de la interviu.

Inclusiv Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a spus, la conferința de presă în cadrul căreia a fost prezentat, că nu se pune problema unei reveniri a lui Pintilii la echipă, deoarece staff-ul său este complet.

„(n.r. - Te-a bucurat revenirea lui Reghecampf?) Absolut! E un antrenor care a demonstrat, face campionatul să fie mai puternic. Vom vedea. (n.r. - Te întorci?) Acasă. Mă duc acum acasă!”, a spus Mihai Pintilii.

Pintilii a plecat de la Levadiakos

Vestea plecării lui Pintilii după un start dezastruos de sezon pentru Levadiakos. Formația greacă a părăsit Cupa după un eșec la masa verde, iar ulterior a adunat patru înfrângeri și o remiză în primele cinci etape din campionat. Echipa lui Elias Charalambous este ultima din Super League, cu un singur punct și niciun gol marcat.

Pe lângă Mihai Pintilii, la Levadiakos au mai ajuns trei români în această vară - Alexandru Pantea și Octavian Popescu, împrumutați de la FCSB, și Adrian Șut, împrumutat de la Al Ain.