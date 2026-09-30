EXCLUSIV Rămâne Gică Hagi la echipa națională?! Florin Gardoș, răspuns fără să stea pe gânduri

Rămâne Gică Hagi la echipa națională?! Florin Gardoș, răspuns fără să stea pe gânduri Nationala
SPORT.RO
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Florin Gardoș a vorbit despre viitorul lui Gică Hagi la echipa națională.

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Gica HagiFlorin Gardosvoyo sport liveEchipa Nationala
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Florin Gardoș, sincer despre viitorul lui Gică Hagi la echipa națională.

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 30 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Florin Gardoș și Bogdan Lobonț.

La scurt timp după meci, Gică Hagi a lăsat un semn de întrebare: rămâne sau nu la echipa națională. Florin Gardoș a abordat acest subiect și a transmis că selecționerul, cel mai probabil, nu se referea la o demisie. Totuși, fostul internațional a fost sincer și a expus că, într-adevăr, au existat probleme la duelul pierdut în fața Bosniei.

„Eu nu cred că se referea la demisie. Pur și simplu, e un lucru normal din fotbal. Vorba aia, nimeni nu e de neînlocuit, cred că la asta s-a referit. Critici au fost, inclusiv Mircea Lucescu a fost criticat după anumite meciuri.

Eu am fost mereu destul de pozitiv, am transmis același gen de mesaj precum Lobi (n.r. - Bogdan Lobonț). Uneori, nu știu, criticile au ceva în spate, nu e doar hate. Dacă e să mă refer la meciul cu Bosnia, eu unul am motive... Nu neapărat să critic, dar au fost câteva probleme și greșeli, dar asta nu înseamnă că sunt slabi jucătorii. Am avut exemplul campaniei eșuate din Nations League cu Edi Iordănescu, iar apoi, în calificări, a fost bine.

E greu să fii pozitiv când vezi că o echipă ca Bosnia are jucători la un nivel mai înalt decât noi. Te uiți unde joacă individual fiecare adversar din grupa aceasta și vezi că nouă ne dă iar cu minus. De aici apare pesimismul, zici: «Cu cine?». Pot să înțeleg pesimismul într-un moment de acest fel”, a declarat Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.

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Gheorghe Hagi, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
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Declarațiile lui Gică Hagi

„Cu mine, fără mine, România trebuie să facă rezultate. Să obțină calificări! (Ce înseamnă acest lucru? Vă gândiți să plecați?) Nu vreau să speculăm! Lăsați-mă să dorm o noapte!

Apoi o să vă zic, eu am avut mereu o relație bună cu voi și din când în când vin și spun lucruri. Planificarea a fost proastă! Eu n-am trecut examenul. Vedem ce se întâmplă”, a spus Gică Hagi la conferința de presă susținută la finalul meciului cu Bosnia.

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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