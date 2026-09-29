După 1-2 cu Suedia la Solna, România a pierdut și la București cu Bosnia, scor 2-4, în a doua etapă din UEFA Nations League, urna valorică ”B”

”Duș rece!” Ciprian Marica s-a convins de un singur lucru după România - Bosnia

Ciprian Marica, fost internațional român, consideră că meciul cu Bosnia a fost sacrificat și că Hagi nu ar fi trebuit să schimbe atât de mulți jucători față de duelul cu Suedia.

În primul ”11” al naționalei, din meciul cu Suedia au rămas doar doi jucători: portarul Ionuț Radu și fundașul lateral Andrei Coubiș.

”(n.r. sentimentul după România - Bosnia 2-4) Dezamăgire. Cu Suedia era ceva speranță. Testele astea nu ne-au făcut bine deloc. E greu să formezi o echipă când schimbăm atâția jucători. Înțeleg că acest meci a fost sacrificat.

Pot înțelege lucrul acesta, dar nu ai timp. Ne-am tot sacrificat. A venit Mirel, a venit Contra, făceam pressing, am luat 3-4, dar apoi ne-am revenit și ne-am dat seama că nu putem face asta.

După dușul acesta rece va reflecta mai bine Gică. Nu va mai face astfel de încercări. Și-a asumat aceste încercări, dar dezamăgirea e mare. Oamenii nu au răbdare. Și noi ne așteptăm la ceva mult.

E clar că dezamăgirile sunt mari când nu reușim. Ce să spui de la nivelul băncii tehnice? E normal ca el să transmită încredere. Trebuie să le spunem oamenilor să nu mai aibă așteptări mari.

Jucătorii și-au arătat limitele. Valorile de piață nu sunt întâmplătoare. Nu ne bazăm mult pe valoarea grupului. Clar nu avem o echipă. Mereu vorbim de antrenor ca un salvator, dar cu cine lucrează? Nu are cum să le dea el valoarea. E o realitate.

La meciul următor (n.r. cu Polonia) avem nevoie de un joc să credem din nou. Azi suntem dezamăgiți. Cred că are o misiune grea Gică Hagi. Sper ca jucătorii să se motiveze și la meciul cu Polonia să aliniem cel mai bun 11 al nostru.

Sper să fie mai inspirat Gică Hagi în Polonia. Să lăsăm orice strategie și tactică și să-i băgăm pe cei mai buni. Chiar dacă nu câștigăm acolo”, a spus Marica la DigiSport.

Jucătorii folosiți de România contra Suediei:

Ionuț Radu - Andrei Rațiu, Virgil Ghiță, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu - Tudor Băluță (Vladimir Screciu) - Ianis Hagi (Florin Tănase), Răzvan Marin (Nicolae Stanciu), Dennis Man (Vlad Dragomir) - Louis Munteanu (Valentin Mihăilă)

Jucătorii folosiți de România contra Bosniei: