Fotbalistii norvegieni critica decizia autoritatilor sanitare din tara lor: "Mi se pare ciudat! E de neinteles!"

Autoritatile sanitare din Norvegia le interzic fotbalistilor echipei nationale sa faca deplasarea in Romania pentru meciul de Nations League.

Aceasta decizie a fost luata in contextul in care in lotul primei reprezentative a fost depistat un caz de COVID-19. Astfel, autoritatile norvegiene se tem ca la revenirea in tara dupa acest meci, fotbalistii sa nu transmita virusul catre mai multi oameni.

Fotbalistii antrenati de Lars Lagerback sunt foarte nemultumiti de aceasta decizie a autoritatilor si in decursul zilei de azi au trimis chiar o scrisoare oficiala, in care cereau sa fie lasati sa joace acest meci.

De asemenea, fotbalistul lui Real Madrid, Martin Odegaard, a oferit un interviu pentru televiziunea norvegiana TV2, in care a dezvaluit ca i se pare foarte ciudata aceasta decizie a autoritatilor. Nedumerirea acestuia vine din faptul ca fotbalistii norvegieni nu sunt lasati sa faca aceasta deplasare, din cauza unui caz de coronavirus depistat in cadrul lotului, in schimb insa, au voie sa mearga la baza de pregatire sau inapoi la echipele lor de club.

"Suntem la hotel si nu ne intalnim cu nimeni altcineva. Ne-am testat de 5 ori pana acum, de doua sau trei ori dupa ce a fost depistat cazul pozitiv, si toti ceilalti am iesit negativi. Mi se pare foarte ciudat si este ceva diferit de ceea ce fac celelalte tari in ceea ce priveste protocolul UEFA, pe care l-au aprobat chiar si autoritatile norvegiene.

Acum ne-am intors la hotel si asteptam noi vesti. Incepem sa ramanem fara timp. In scurt timp, vor mai fi doar 24 de ore pana la ora de incepere a partidei. Nu pare o situatie foarte promitatoare.

Mi se pare putin ciudat ca nu suntem lasati sa facem aceasta deplasare, dar in schimb, ni se permite sa mergem acasa sau la echipele de club. Putem foarte bine sa mergem la Gardermoen si sa intram in contact cu foarte multi oameni sau sa ne urcam intr-un avion obisnuit si sa plecam in tarile unde jucam.

Dar, in acelasi timp, nu avem voie sa mergem cu un autobuz in care am fi doar noi, sa luam un avion separat si sa venim in Romania, in condtitiile in care nu am intra in contact cu nimeni altcineva. Deci, pentru mine este de neinteles.

Nu este intentia noastra sa dam mesajul ca nu ne pasa de societate, pentru ca sunt de parere ca noua ne pasa mai mult decat tuturo celorlalti. Ne protejam extraordinar, suntem testati in mod regulat si facem tot ce putem. Singurii care am fi expusi pericolului suntem noi si echipa adversa", a declarat Odegaard sursei citate

De asemenea, mijlocasul de 21 a precizat ca este de parere ca ar trebui respectat protocolul stabilit de UEFA pentru astfel de situatii si meciul sa se dispute, mai ales ca Romania ar fi de acord cu acest lucru: "Exista un protocol UEFA pe care absolut toate tarile au fost de acord si toti jucatorii l-au aprobat, asa ca mi se pare frustrant, fara sa fiu egoist. Mi se pare ciudat ca noi sa fim singura tara care nu respecta acest protocol. In Romania am urma acelasi protocol si am sta in carantina la hotel. Adversarii nostri au fost informati despre existenta acestui caz si au fost de acord sa joace acest meci".