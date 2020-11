Acord cu impresarul lui Haaland pentru transferul care va SCHIMBA ISTORIA fotbalului! Ce echipa e gata sa-l ia

Erling Haaland este unul dintre cei mai curtati fotbalisti din Europa in acest moment.

Echipe uriase de pe continent se lupta pentru semnatura atacantului de 20 de ani al Borussiei Dortmund, dar se pare ca lupta finala se va da intre real Madrid si Manchester United.

Jurnalistii de la AS noteaza ca "galacticii" vor sa il foloseasca pe colegul lui Haaland de la nationala Norvegiei, Martin Odegaard, pentru a realiza acest transfer. De asemenea, conform sursei citate, oficialii Borussiei Dortmund au decis sa il lase pe atacantul norvegian sa plece in vara lui 2021, existand in acest sens si un acord cu impresarul fotbalistului, celebrul Mino Raiola.

Revenit pe Santiago Bernabeu in aceasta vara dupa o perioada foarte buna petrecuta la Real Sociedad, Odegaard este vazut de oficialii clubului madrilen drept un fotbalist esential in proiectul pe urmatorii ani.

In acelasi fel este vazut si Erling Haaland, iar relatia speciala dintre cei doi de la nationala Norvegiei ar putea reprezenta inceputul unei noi "ere galactice" pe Santiago Bernabeu.

Dar nu va fi deloc usor pentru clubul lui Florentino Perez sa realizeze acest transfer, intrucat Manchester United nu a renuntat la fostul fotbalist al lui RB Salzburg. Marele atuu al "diavolilor" in lupta cu Real este reprezentat de compatriotul lui Haaland, managerul Ole Gunnar Solskjaer.

Mai mult decat atat, jurnalistii de la AS noteaza ca oficialii clubului din Manchester sunt dispusi chiar sa il ofere la schimb pe francezul Paul Pogba in schimbul lui Haaland.

Este greu de crezut insa ca acest schimb se va concretiza, intrucat Pogba are un salariu imens la United, salariu pe care Borussia Dortmund nu i-l poate oferi.