"Vrem ca meciul sa se joace! E momentul revansei!" Mirel Radoi, declaratii RAZBOINICE inaintea posibilului duel cu Norvegia

Mirel Radoi a prefatat meciul Romania - Norvegia.

Selectionerul echipei nationale a declarat ca "tricolorii" au o revansa pe care trebuie sa si-o ia si a explicat cum ii va pregati pentru fotbalisti pentru a putea sa le tina piept lui Haaland si Odegaard.

"Cred ca si pentru noi si pentru Norvegia, ar fi bine ca acest meci sa se joace. Daca ar fi puncte comune pentru ambele nationale, nu as avea nimic impotriva ca meciul sa se amane, dar cred ca nu depinde doar de Romania sau Norvegia acest lucru, ci UEFA va lua decizia.

Cel mai important e ca acest meci sa se dispute pe teren. Nu am avea nimic impotriva daca s-ar reprograma.

N-as vrea sa intru foarte mult pe acest aspect, ma intereseaza cum am pregatit meciul, strategia noastra, indiferent de problemele pe care le are, Norvegia poate alinia un prim 11 valoros. Dupa meciul cu Belarus am putut analiza greselile din meci si am reglat anumite aspecte, dar asa cum am spus, greselile acelea pot veni pe anumiti factori. Speram sa nu le mai facem.

E momentul revansei, o sa incerc sa ii fac si pe baieti sa inteleaga asta. Cred ca asa ar fi fair-play. Cel mai bine ar fi ca meciul sa se joace. Ar fi bine sa vedem unde ne situam si cat de mare este diferenta intre noi si Norvegia.

Haaland este un jucator foarte valoros, am incercat sa identificam zonele unde ataca, are cateva actiuni care ii sunt specifice si le vom da jucatorilor datele exacte pentru a incerca sa-l anihilam. Va fi greu sa-l blocam, dar sunt aspecte la care trebuie sa avem grija. Odegaard poate alimenta atacantii cu pase foarte bune daca ne prinde cu o aparare avansata.

Trebuie sa avem grija pentru ca putem sa terminam pe locul 4, nu este momentul pentru experimente. Avem jucatori importanti care sunt absenti si cei care au venit trebuie sa se ridice la nivelul asteptarilor.

Am observat ca avem unele probleme fizice in timpul meciului. Noi incercam sa redam placerea de a juca indiferent de adversar, sa intre pozitivi pe teren, sa ii obisnuim sa abordeze meciurile la fel si situatiile pe care le pot intampina, sa incerce sa ii anihileze. Cel mai mult avem de lucrat la mentalitate", a declarat selectionerul Mirel Radoi la conferinta de presa dinaintea partidei cu Norvegia.