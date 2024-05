Starurile ofensive a celor de la Manchester City, Phil Foden şi Erling Haaland, sunt printre cei opt fotbalişti nominalizați la titlul de cel mai bun jucător al sezonului 2023-2024 din Premier League.

Câștigătorul, decis prin vot de către fanii fotbalului englez pe site-ul oficial, va fi anunțat pe 18 mai.

BREAKING: The Premier League Player of the Season nominees have been announced ???????? pic.twitter.com/mQPzeOlOyb

Antrenorul "cetățenilor" din Manchester, Pep Guardiola, de patru ori câștigător al premiului pentru antrenorul sezonului, a fost din nou nominalizat, alături de Mikel Arteta de la Arsenal, Jurgen Klopp de la Liverpool, Unai Emery de la Villa și Andoni Iraola de la Bournemouth.

Phil Foden a fost numit fotbalistul anului de către Asociația Scriitorilor de Fotbal. Atacantul londonezilor a marcat 16 goluri în campionat și a oferit opt pase decisive în acest sezon.

Martin Odegaard a jucat un rol esențial în cursa lui Arsenal pentru un prim titlu după 20 de ani de așteptare. Norvegianul și-a trecut în cont opt goluri și opt pase decisive în campionat.

Declan Rice, mijlocașul transferat de către "tunari" pe suma în vara anului 2023 de la West Ham, șe poate lăuda cu nouă goluri și șapte assisturi în campionat.

Internaționalul suedez, Alexander Isak, a marcat 20 de goluri și a oferit o pasă de gol.

Ollie Watkins a avut un sezon prolific alături de Aston Villa, cu 19 goluri și 12 assisturi, în timp ce internaționalul olandez Virgil Van Dijk, câștigătorul premiului în sezonul 2018-19, a condus Liverpool în finala Carabao Cup în acest sezon, pe care a pus mâinile după ce au învins-o pe Chelsea, scor 1-0.

Haaland, Foden, Palmer și Isak au fost de asemenea nominalizați și la premiul pentru tânărul jucător al sezonului în Premier League, alături de Bukayo Saka, William Saliba, Kobbie Mainoo și Destiny Udogie.

????????| OFFICIAL: The nominees for the Premier League Young Player of the Season! ???? pic.twitter.com/LG6qitfLN1