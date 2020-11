Mirel Radoi, aparat de un fotbalist al nationalei: "Sunt fericit de ce s-a intamplat la nationala in ultima vreme! S-au schimbat destul de multe lucruri!"

Mirel Radoi a fost criticat dupa infrangerile din octombrie cu Islanda, Norvegia si Austria.

Cele mai aspre critici la adresa selectionerului au venit dupa infrangerea 0-4 de la Oslo, in fata Norvegiei. Acum, inainte de returul cu echipa lui Haaland, Radoi este aparat de fotbalistul lui Gaziantep, Alex Maxim.

La conferinta de presa de dinaintea meciului cu nordicii, mijlocasul de 30 a vorbit despre faptul ca in ultima perioada s-au intamplat lucruri foarte bune la prima reprezentativa si a declarat ca este convins ca pe viitor lucrurile se vor imbunatati si mai mult.

De asemenea, Maxim a declarat ca fotbalistii nationalei sunt motivati sa scoata un rezultat bun in acest meci, pentru a mai sterge din amaraciunea infrangerii de la Oslo.

"Cred ca noi, cei implicati in fotbal, suntem, sa zic asa intre ghilimele, norocosi, deoarece chiar daca vorbim de o infrangere, pentru ca in cateva zile avem un nou meci si putem sa ne revenim. Ne dorim sa nu se mai intample ce s-a intamplat in Norvegia. Nu e vorba de emotii, emotii sunt practic la orice meci jucat la echipa nationala. Sper ca meciul sa se dispute si cel mai bun sa castige.

Ne dorim ca de la meci la meci sa progresam si la fiecare meci sa vedem mai multe lucruri pozitive. Toti ne dorim sa practicam un fotbal ofensiv, in care noi sa avem mai mult mingea. Din punctul meu de vedere, sunt multumit si fericit de ce am intalnit la echipa nationala in ultima vreme. S-au schimbat destul de multe lucruri, spun eu, si toti ne dorim sa progresam si sunt convins ca acest lucru se va intampla", a spus Alex Maxim.

Sunt sanse foarte mari insa ca acest meci sa nu se dispute pe 15 noiembrie, asa cum era stabilit. Norvegienii nu sunt lasati de autoritatile sanitare din tara lor sa faca aceasta deplasare, din cauza unui caz de coronavirus depistat in lotul nordicilor.