Transferul carierei pentru Umit Akdag! Un uriaș din Turcia l-a trecut pe listă

Fundașul central în vârstă de 22 de ani, legitimat la Alanyaspor, este monitorizat atent de staff-ul tehnic al lui Galatasaray, potrivit presei din Turcia.
Oficialii „Cim-Bom-Bom” analizează mai multe variante pentru postul de stoper, atât jucători cu experiență, cât și soluții pe termen lung, iar Akdag se încadrează perfect în a doua categorie.
Transferul carierei pentru Umit Akdag
Un avantaj important pentru Galatasaray este statutul de jucător autohton al lui Umit Akdag, criteriu esențial în alcătuirea lotului. În plus, evoluțiile constante din acest sezon l-au adus în atenția mai multor granzi din SuperLig. După Beșiktaș și Trabzonspor, și liderul campionatului turc a intrat oficial în cursa pentru semnătura apărătorului.
În actuala stagiune, Akdag a bifat 16 meciuri în campionat și a marcat un gol. Presa din Turcia susține că Galatasaray ar lua în calcul un transfer chiar din această iarnă, mai ales că suma cerută nu este una prea mare pentru standardele clubului din Istanbul.
Conform informațiilor apărute, Umit Akdag ar putea fi transferat pentru aproximativ 3 milioane de euro, o sumă accesibilă pentru un club care are în lot jucători precum Victor Osimhen, Leroy Sané, Ilkay Gündogan sau Mauro Icardi.
„Galatasaray continuă eforturile de consolidare a apărării. Echipa galben-roșie l-a adăugat pe lista de transferuri pe Ümit Akdağ, care joacă la Alanyaspor”, notează jurnaliștii turci.
Cota sa de piață este de 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt, cea mai mare din carieră până în acest moment. În sezonul trecut, Akdag a fost împrumutat la Toulouse, unde a bifat 12 apariții.