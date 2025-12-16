Transferul carierei pentru Umit Akdag! Un uriaș din Turcia l-a trecut pe listă

Fundașul central în vârstă de 22 de ani, legitimat la Alanyaspor, este monitorizat atent de staff-ul tehnic al lui Galatasaray, potrivit presei din Turcia.



Oficialii „Cim-Bom-Bom” analizează mai multe variante pentru postul de stoper, atât jucători cu experiență, cât și soluții pe termen lung, iar Akdag se încadrează perfect în a doua categorie.



Transferul carierei pentru Umit Akdag



Un avantaj important pentru Galatasaray este statutul de jucător autohton al lui Umit Akdag, criteriu esențial în alcătuirea lotului. În plus, evoluțiile constante din acest sezon l-au adus în atenția mai multor granzi din SuperLig. După Beșiktaș și Trabzonspor, și liderul campionatului turc a intrat oficial în cursa pentru semnătura apărătorului.

