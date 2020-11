"Dupa ce am pierdut la Roland Garros, am aruncat echipamentul direct la gunoi!" | Simona Halep A DEZVALUIT cat valoreaza geanta sa de tenis si ce duce cu ea la turnee 

Din articol €2000, valoarea aproximativa a obiectelor purtate in geanta de Simona Halep la turneele WTA

Simona Halep a detaliat ce contine geanta sa folosita la turnee si ce a facut cu echipamentul purtat la RG 2020.

Simona Halep i-a povestit lui Andi Moisescu intr-o emisiune publicata pe YouTube ce alege sa puna in geanta pe care o duce in toate locatiile de turneu WTA, dar si care sunt superstitiile pe care le respecta cu sfintenie inaintea oricarui meci.

Campioana en-titre de la Wimbledon a afirmat ca si-a aruncat la gunoi echipamentul purtat in acest an la Roland Garros, in urma infrangerii dureroase suferite in optimi in fata Igai Swiatek, 6-1, 6-2 in favoarea jucatoarei care avea sa devina mai tarziu campioana turneului parizian.

€2000, valoarea aproximativa a obiectelor purtate in geanta de Simona Halep la turneele WTA



"Am tabieturi inainte de meciuri si supersititii, dar nu le spun, pentru ca dupa nu o sa mai cred in ele. Imi aranjez geanta intr-un anumit el, incerc sa imi pun hainele asa cum le pun in orice zi de meci; cand nu am meci, iau alta geanta, pentru ca nu conteaza nimic, dar cand am meci, pastrez totul la fel. De cand ma trezesc si pana dupa meci intru intr-o rigoare.

Uneori, cand joc dimineata, pe la 11-12 imi pregatesc echipamentul in seara zilei de dinainte. Aranjat, fiecare lucru in pungulita respectiva, iar daca joc seara, imi fac geanta dimineata. Imi iau cu mine cam zece echipamente de meci pentru fiecare turneu si vreo trei-patru perechi de incaltari. Pe zgura nu se uzeaza atat de repede, dar pe hard am nevoie de cam o pereche la saptamana. Trebuie sa ii uzez ca sa ma simt cel mai bine in pantofi, dar hainele imi plac noi atunci cand joc cu ele," a declarat Simona Halep in emisiunea "500 de apropo-uri" cu Andi Moisescu.

"Chris Evert, mi-a povestit Darren, isi arunca echipamentul dupa fiecare meci. Il desfacea din punga, nou-nout, juca cu el, iar dupa il arunca. La fiecare meci, purta un echipament nou.

Eu pe cele pe care le port atunci cand pierd un meci nasol, urat le arunc direct; asa am facut si in acest an la Roland Garros. Echipamentul din acest an l-am aruncat direct la gunoi. Ai senzatia ca, daca il mai vezi iti aduci aminte de meciul respectiv, pe care tu iti doresti din tot sufletul sa il uiti," a afirmat Simona Halep in discutia cu Andi Moisescu.