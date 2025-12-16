CS Minaur Baia Mare a fost învinsă de ACS HC Buzău 2012 cu scorul de 27-26 (12-14), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Ionuţ Broască a marcat golul victoriei echipei buzoiene, cu 37 de secunde înainte de final.

Minaur a condus cu 26-24 în minutul 56, dar a primit trei goluri consecutive.

Minaur Baia Mare - HC Buzău 26-27 și reacțiile protagonistelor



Lukasz Gogola a înscris 5 goluri pentru oaspeţi, iar Vitali Komogorov şi Gabrielius Zanas Virbauskas au marcat câte 4 goluri. Vasile-Cristian Tcaciuc a avut 10 intervenţii în poarta buzoienilor.

”🐺 Victorie importantă pentru Lupii Buzăului în ultimul meci al anului!

Echipa noastră a întors rezultatul după pauză și a obținut o victorie dramatică și meritată la Baia Mare, într-o partidă extrem de tensionată și echilibrată. Determinare, caracter și multă muncă – acestea au făcut diferența în ultimele minute ale jocului”, a postat HC Buzău 2012, care a egalat-o la puncte din nou pe campioana en-titre Dinamo, liderul la golaveraj din Liga Zimbrilor.

Tudor Botea a fost cel mai bun om al băimărenilor, cu 9 goluri, iar Robert Nagy a înscris 5.

”N-a ieșit cum ne-am dorit”, a titrat site-ul oficial al grupării din Baia Mare, care a subliniat că ”Minaur a pierdut pe final, după ce a condus aproape tot meciul, chiar și la 4-5 goluri diferență”.

“În ultimele minute am făcut câteva greșeli care ne-au costat cele două puncte. Pentru că până la final am jucat bine, însă au venit acele greșeli consecutive, mai ales pe faza de atac.

Nu ne-am recuperat foarte bine, am avut și foarte multe meciuri în ultima perioadă, unele dintre ele foarte puternice.

Acum vine o pauză, ne vom reface și sperăm să revenim cu forțe noi în campionat. Sărbători fericite tuturor, cu multă sănătate!”, a declarat la final Nuno Farelo, antrenorul lui Minaur.

Ultimele cinci minute din meciul Minaur Baia Mare - HC Buzău 26-27

