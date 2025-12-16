VIDEO EXCLUSIV Cu Buzăul nu e de glumit! Victorie la Minaur Baia Mare acasă și Dinamo chiar tremură pentru titlu

Cu Buzăul nu e de glumit! Victorie la Minaur Baia Mare acasă și Dinamo chiar tremură pentru titlu Handbal
Meciurile din Liga Zimbrilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

HC BuzauDinamoMinaur Baia MareIonuţ BroascăLukasz Gogola
CS Minaur Baia Mare a fost învinsă de ACS HC Buzău 2012 cu scorul de 27-26 (12-14), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Ionuţ Broască a marcat golul victoriei echipei buzoiene, cu 37 de secunde înainte de final.

Minaur a condus cu 26-24 în minutul 56, dar a primit trei goluri consecutive.

Minaur Baia Mare - HC Buzău 26-27 și reacțiile protagonistelor

Lukasz Gogola a înscris 5 goluri pentru oaspeţi, iar Vitali Komogorov şi Gabrielius Zanas Virbauskas au marcat câte 4 goluri. Vasile-Cristian Tcaciuc a avut 10 intervenţii în poarta buzoienilor.

”🐺 Victorie importantă pentru Lupii Buzăului în ultimul meci al anului!

Echipa noastră a întors rezultatul după pauză și a obținut o victorie dramatică și meritată la Baia Mare, într-o partidă extrem de tensionată și echilibrată. Determinare, caracter și multă muncă – acestea au făcut diferența în ultimele minute ale jocului”, a postat HC Buzău 2012, care a egalat-o la puncte din nou pe campioana en-titre Dinamo, liderul la golaveraj din Liga Zimbrilor.

Tudor Botea a fost cel mai bun om al băimărenilor, cu 9 goluri, iar Robert Nagy a înscris 5.

”N-a ieșit cum ne-am dorit”, a titrat site-ul oficial al grupării din Baia Mare, care a subliniat că ”Minaur a pierdut pe final, după ce a condus aproape tot meciul, chiar și la 4-5 goluri diferență”.

“În ultimele minute am făcut câteva greșeli care ne-au costat cele două puncte. Pentru că până la final am jucat bine, însă au venit acele greșeli consecutive, mai ales pe faza de atac.

Nu ne-am recuperat foarte bine, am avut și foarte multe meciuri în ultima perioadă, unele dintre ele foarte puternice.

Acum vine o pauză, ne vom reface și sperăm să revenim cu forțe noi în campionat. Sărbători fericite tuturor, cu multă sănătate!”, a declarat la final Nuno Farelo, antrenorul lui Minaur.

Ultimele cinci minute din meciul Minaur Baia Mare - HC Buzău 26-27

Clasamentul din Liga Zimbrilor

Info: Agerpres, Minaur Baia Mare, HC Buzău

Foto: Minaur Baia Mare

„Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București
Cum arată sferturile Cupei Rom&acirc;niei: avem derby &icirc;n București!
Liverpool a stabilit prețul lui Salah: egipteanul, pe cale să semneze un contract &bdquo;faraonic&ldquo;
Ladislau Boloni l-a pus la zid pe Gică Hagi: &bdquo;E deranjant!&rdquo;
Răbufnirea lui Olăroiu: rom&acirc;nul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Cum arată sferturile Cupei Rom&acirc;niei: avem derby &icirc;n București!
Transferul carierei pentru Umit Akdag! Un uriaș din Turcia l-a trecut pe listă
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Sf&acirc;rșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi &icirc;n FIFA Arab Cup

&rdquo;Pe făraș&rdquo; după ce a fost umilit de FCSB?! &rdquo;Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică&rdquo;

Gabriela Ruse, victorie cu revenire extraordinară &icirc;mpotriva Elinei Svitolina, număr 14 mondial

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și &bdquo;cadou&rdquo; pentru Alex Stoian

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: Chiar e adevărat?

Liverpool a stabilit prețul lui Salah: egipteanul, pe cale să semneze un contract &bdquo;faraonic&ldquo;
Răbufnirea lui Olăroiu: rom&acirc;nul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Ladislau Boloni l-a pus la zid pe Gică Hagi: &bdquo;E deranjant!&rdquo;
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul
Nota primită de Andrei Rațiu după &icirc;ncă un meci ca integralist &icirc;n La Liga
Revelația campionatului pierde primul meci, Dinamo are de ce să se bucure!
HC Buzău &icirc;nt&acirc;lneşte clubul bosniac RK Konjuh Zivinice &icirc;n optimile European Cup
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Atacantul de 1,97 metri de la CFR Cluj a plecat de la vicecampioană și a debutat deja oficial la noua echipă!
Rezultatele din turul 1 al Cupei Rom&acirc;niei! Scoruri-monstru &icirc;n deplasare: 10-0, 7-0, de două ori 7-1
Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice &icirc;ncălcarea protocolului de coaliție

&bdquo;Comoara ascunsă&rdquo; a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la c&acirc;teva ore de București

