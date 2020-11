Norvegienii se gandesc sa joace meciul cu Romania luni! Reactia lui Radoi cand a fost intrebat de jurnalisti ce va face in cazul unei asemenea decizii

Norvegienii n-au fost lasati de autoritatile sanitare de la Oslo sa faca deplasarea la Bucuresti pentru jocul programat duminica.

Radoi nu se relaxeaza. Incearca sa-si tina jucatorii pregatiti pentru partida si respecta programul normal de antrenament. Selectionerul vrea ca partida sa se dispute pe teren. Nu se teme nici de riscul infectarii cu COVID, nici de ideea ca jocul sa fie mutat luni. In cazul in care meciul s-ar juca luni, va trebui ca UEFA sa reprogrameze si Irlanda de Nord - Romania. Regulamentul prevede o diferenta de minimum 72 de ore intre un meci jucat acasa si unul in deplasare.

"Nu ne este teama de ce s-ar putea intampla in cazul unei infectari in masa. Avem un fata un adversar foarte puternic, vrem sa aratam la fel de bine ca ei, nu cum am aratat la Oslo. Avem de luat o revansa fata de noi, fata de suporteri, jurnalisti. Nu ne gandim la ce alte riscuri in afara de fotbal ar putea sa apara. Sunt legile Norvegiei, nu sunt in pozitia de a le comenta.

Ar fi foarte important pentru noi sa se dispute aceasta partida. Daca s-ar putea juca luni si ar fi o solutie comuna, la care sa ajunga ambele federatii si UEFA, n-am avea nimic impotriva sa se reprogrameze pentru luni. Dar nu depinde nici de Romania, nici de Norvegia in acest moment. Dar n-am avea nimic impotriva", a spus Radoi.