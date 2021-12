CM de HANDBAL 2021 | Ungaria, răpusă de Germania. Echipele calificate în faza a doua + Rezultatele de luni

Luni s-au disputat ultimele partide în patru grupe preliminare ale CM de handbal feminin din Spania, iar 12 echipe s-au calificat în faza următoare. România joacă azi cu Norvegia, în ultimul meci din Grupa C, ambele formaţii fiind calificate deja în grupele principale.

Rezultatele înregistrate în meciurile de luni, în grupele E, F, G şi H sunt: Cehia - Slovacia 24-23 şi Germania - Ungaria 25-24 (grupa E), Tunisia - Congo 24-33 şi Danemarca - Coreea de Sud 35-23 (F), Brazilia - Paraguay 33-19 şi Croaţia - Japonia 26-28 (G), Argentina - China 36-24 şi Spania - Austria 31-19 (H).

CM de HANDBAL 2021 | Națiunile deja calificate în faza a doua

În urma rezultatelor, în grupele principale s-au calificat echipele Germania, Ungaria, Cehia (E), Danemarca, Coreea de Sud, Congo (F), Brazilia, Japonia, Croaţia (G) şi Spania, Argentina, Austria (H).

În grupele A, B, C şi D se vor juca ultimele meciuri azi. România, în grupa C, are două victorii (39-11 cu Iran şi 38-17 cu Kazakhstan), fiind calificată mai departe, înaintea disputei cu campioana european Norvegia, de marţi seară.

În faza grupelor principale, tricolorele vor juca în compania primelor trei clasate în Grupa D, din care fac parte Olanda, Suedia, Uzbekistan şi Puerto Rico.

Meciurile din grupele principale vor avea loc între 8-13 decembrie. Primele două clasate în aceste grupe se vor califica în sferturile de finală, care vor avea loc în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie.

CM de HANDBAL 2021 | România, a 25-a participare

Finalele pentru medalii sunt programate în 19 decembrie. Echipa României bifează a 25-a participare la Mondiale, fiind în continuare singura reprezentativă care a participat la toate ediţiile. La ultima ediţie a Campionatului Mondial, România s-a clasat pe locul 12. Podiumul ediţiei din 2019 a fost ocupat, în ordine, de Olanda, Spania şi Rusia.

România are în palmaresul CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015).