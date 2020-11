Alex Maxim nu se teme de situatia sanitara din lotul Norvegiei: "Nu ar trebui sa fie o problema pentru noi!" Ce spune despre posibilitatea amanarii acestei partide

Romania se pregateste de meciul de pe teren propriu din etapa a 5-a din Nations League impotriva Norvegiei.

Disputarea acestei partide este insa sub semnul intrebarii in acest moment, din cauza faptului ca in lotul norvegienilor a fost depistat un caz de coronavirus. Din acest motiv, autoritatile sanitare norvegiene nu permit organizarea deplasarii in Romania.

La conferinta de presa de dinainte de aceasta partida, Alexandru Maxim a declarat ca nu este ingrijorat de aceasta situatie si crede ca acest meci ar trebui sa se dispute chiar si in aceasta situatie.

"Cred ca nu ar trebui sa ne stea gandul in acest moment la cati jucatori au ei infectati, nu ar trebui sa fie o problema pentru noi acest acest aspect. Cred ca noi trebuie sa ne concentram pe meciul de maine. Stiu ca nu au venit astazi, sper sa reuseasca sa ajunga maine, deoarece cred ca toata lumea vrea sa se joace acest meci.

Nu ne gandim foarte mult la faptul ca un jucator de-al lor are coronavirus. Cred ca toata planeta se confrunta cu aceasta problema si sunt de parere ca trebuie sa ne concentram doar la jocul nostru", a spus Maxim.

Meciul Romania-Norvegia ar trebui sa se dispute duminica, 15 noiembrie, de la ora 21:45, dar sunt sanse foarte mari sa fie amanat pentru o data ulterioara.