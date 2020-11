DECLARATIE SFASIETOARE facuta de Simona Halep in premiera: "Dupa meciul cu Ostapenko, au fost nopti in care ma trezeam si plangeam, pentru ca imi aduceam aminte de meci."

Simona Halep a avut un discurs frapant de sincer in interviul oferit lui Andi Moisescu.

Simona Halep a fost protagonista unui moment foarte emotionant in interviul oferit lui Andi Moisescu in cadrul emisiunii "500 de apropo-uri" publicate pe YouTube.

Amintindu-si de finala pierduta dureros cu Jelena Ostapenko la Roland Garros 2017, actuala campioana de la Wimbledon a relatat ca au fost nopti in care s-a trezit din somn si a inceput sa planga, amintindu-si de desfasurarea acelui ultim act de la Paris, in care Simona Halep a avut set si 3-0 avans in defavoarea letonei.

Simona Halep: "Finala pierduta cu Wozniacki la Australian Open 2018 mi-a dat sentimentul ca urmatorul Grand Slam e al meu, iar dupa am castigat Roland Garros."



"Cel mai mare avantaj in tenis pentru mine a fost ca in fiecare saptamana poti sa o iei de la inceput. In fiecare saptamana poti sa iti dovedesti tie ca poti sa progresezi de la meciul pe care l-ai pierdut cu o saptamana inainte. Bineinteles, au fost meciuri care m-au pus pentru o perioada destul de lunga intr-o stare foarte grea, apasatoare.

Am avut foarte multe meciuri in care am fost dezamagita de mine, dupa care mi-a fost foarte greu sa o iau de la capat a doua zi, dar cel mai dificil meci a fost finala de la Roland Garros din 2017, unde pentru mine - si aici nu sunt aroganta - dar era foarte clar ca pot castiga meciul. Am condus cu set, 3-0, am avut minge de 4-0, adica era greu sa il pierd de acolo in momentul in care ma aflam, eram locul 2 mondial... si dupa meciul acela am plans foarte mult. Au fost zile in care ma trezeam noaptea si plangeam, pentru ca imi aduceam aminte de meci, dar n-am renuntat la antrenament," i-a relatat Simona Halep lui Andi Moisescu.

"A fost unul dintre meciurile care, desi m-au dezamagit si m-au adus intr-o stare foarte grea, m-a motivat sa merg la antrenament. Ma duceam, jucam, bineinteles, poate nu jucam doua ore, jucam o ora, o ora si jumatate, dar nu am cedat niciun moment si sunt convinsa ca acele doua-trei luni in care m-am simtit foarte prost m-au ajutat sa pot sa castig anul urmator. Nu regret ca am avut acel meci (n.r. finala Roland Garros 2017), pentru ca m-a intarit foarte mult. In 2018 cand am pierdut finala la Australian Open nu am fost nici macar o clipa suparata sau trista ca am pierdut meciul. Am fost epuizata, obosita, dar trista nu, pentru ca turneul acela mi-a dat sentimentul ca o sa castig un Grand Slam, ca urmatorul e al meu. Iar dupa am castigat Roland Garros-ul, dar eram convinsa 100% ca va veni acea zi," a mai punctat Simona.

"Darren n-a fost negativ fata de mine in niciun moment, nici macar dupa finala din 2017. M-a felicitat pentru cum am reactionat la infrangere, pentru ca ma stie, sunt mai anxioasa, mai panicata de fel. Acum stiu ce pot, stiu de ce sunt aici, stiu ce am facut de-a lungul anilor si ma simt bine in pielea mea, adica am incredere si stiu unde imi este nivelul, nu ma poate darama un meci pierdut, asta simt acum," a punctat Simona Halep, care a implinit in septembrie 29 de ani.

"Dupa meciuri grele, facem liniste in jurul nostru, Darren simte. Nu am vorbit cu Darren timp de doua saptamani dupa meciul de la Roland Garros, nu puteam sa vorbesc despre meciul respectiv. El a simtit, nu a zis nimic, iar dupa am analizat ce era de facut," a concluzionat Simona Halep, careia Darren Cahill i-a explicat ca un antrenor bun face astfel incat eleva lui sa isi dea seama singura de propriile greseli.