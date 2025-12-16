CSO Voluntari a învins-o pe CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (25-23, 25-22, 25-14), luni, pe teren propriu, în prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei României la volei feminin.
CSO Voluntari - CSM Lugoj 3-0
Nicole van de Vosse (17 puncte), Nikola Radosova (12) şi Sabrina Starks (10) s-au remarcat de la învingătoare. Claudia Tarin a fost cea mai bună de la CSM Lugoj, cu 13 puncte.
Manşa secundă se va juca pe 21 ianuarie, la la Lugoj.
Dinamo - Rapid se joacă miercuri în Ștefan cel Mare
Celelalte trei partide din prima manşă a sferturilor se vor juca miercuri:
CS Dinamo Bucureşti - CS Rapid Bucureşti (Sala Polivalentă Dinamo - Bucureşti, 16:00)
CSM Bucureşti - CSM Corona Braşov (Sala Polivalentă Elite Performance Sun Plaza Mall - Bucureşti, 16:00)
CSM Constanţa - CSM Volei Alba-Blaj (Sala Sporturilor - Constanţa, 18:00).
