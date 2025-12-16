PROGRAM Cum arată sferturile Cupei României: avem derby în București!

Cum arată sferturile Cupei Rom&acirc;niei: avem derby &icirc;n București! Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

S-a disputat deja un prim meci din această fază a competiției.

TAGS:
DinamoRapidCSO VoluntariNicole van de VosseNikola Radosova
Din articol

CSO Voluntari a învins-o pe CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (25-23, 25-22, 25-14), luni, pe teren propriu, în prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei României la volei feminin.

CSO Voluntari - CSM Lugoj 3-0

Nicole van de Vosse (17 puncte), Nikola Radosova (12) şi Sabrina Starks (10) s-au remarcat de la învingătoare. Claudia Tarin a fost cea mai bună de la CSM Lugoj, cu 13 puncte.

Manşa secundă se va juca pe 21 ianuarie, la la Lugoj.

Dinamo - Rapid se joacă miercuri în Ștefan cel Mare

Celelalte trei partide din prima manşă a sferturilor se vor juca miercuri: 

CS Dinamo Bucureşti - CS Rapid Bucureşti (Sala Polivalentă Dinamo - Bucureşti, 16:00)

CSM Bucureşti - CSM Corona Braşov (Sala Polivalentă Elite Performance Sun Plaza Mall - Bucureşti, 16:00)

CSM Constanţa - CSM Volei Alba-Blaj (Sala Sporturilor - Constanţa, 18:00).

VIDEO Voleibalista Ramona Rus de la Dinamo, invitată la emisiunea Poveștile Sport.ro

Info: Agerpres

Foto: CS Dinamo Volei

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București
&bdquo;Comoara ascunsă&rdquo; a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la c&acirc;teva ore de București
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo WOW! 16-9 cu Barcelona după 16-10 cu Manchester și calificare &icirc;n grupele principale din Nordic League
Dinamo WOW! 16-9 cu Barcelona după 16-10 cu Manchester și calificare în grupele principale din Nordic League
ULTIMELE STIRI
Liverpool a stabilit prețul lui Salah: egipteanul, pe cale să semneze un contract &bdquo;faraonic&ldquo;
Liverpool a stabilit prețul lui Salah: egipteanul, pe cale să semneze un contract „faraonic“
Ladislau Boloni l-a pus la zid pe Gică Hagi: &bdquo;E deranjant!&rdquo;
Ladislau Boloni l-a pus la zid pe Gică Hagi: „E deranjant!”
Cu Buzăul nu e de glumit! Victorie la Minaur Baia Mare acasă și Dinamo chiar tremură pentru titlu
Cu Buzăul nu e de glumit! Victorie la Minaur Baia Mare acasă și Dinamo chiar tremură pentru titlu
Răbufnirea lui Olăroiu: rom&acirc;nul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Transferul carierei pentru Umit Akdag! Un uriaș din Turcia l-a trecut pe listă
Transferul carierei pentru Umit Akdag! Un uriaș din Turcia l-a trecut pe listă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Sf&acirc;rșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi &icirc;n FIFA Arab Cup

Sfârșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi în FIFA Arab Cup

&rdquo;Pe făraș&rdquo; după ce a fost umilit de FCSB?! &rdquo;Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică&rdquo;

”Pe făraș” după ce a fost umilit de FCSB?! ”Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică”

Gabriela Ruse, victorie cu revenire extraordinară &icirc;mpotriva Elinei Svitolina, număr 14 mondial

Gabriela Ruse, victorie cu revenire extraordinară împotriva Elinei Svitolina, număr 14 mondial

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și &bdquo;cadou&rdquo; pentru Alex Stoian

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou” pentru Alex Stoian

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: Chiar e adevărat?

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: "Chiar e adevărat?"



Recomandarile redactiei
Liverpool a stabilit prețul lui Salah: egipteanul, pe cale să semneze un contract &bdquo;faraonic&ldquo;
Liverpool a stabilit prețul lui Salah: egipteanul, pe cale să semneze un contract „faraonic“
Răbufnirea lui Olăroiu: rom&acirc;nul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Ladislau Boloni l-a pus la zid pe Gică Hagi: &bdquo;E deranjant!&rdquo;
Ladislau Boloni l-a pus la zid pe Gică Hagi: „E deranjant!”
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul
Nota primită de Andrei Rațiu după &icirc;ncă un meci ca integralist &icirc;n La Liga
Nota primită de Andrei Rațiu după încă un meci ca integralist în La Liga
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Campioana Rom&acirc;niei și-a dat afară antrenorul străin! &rdquo;Cu siguranţă un reper pentru clubul nostru&rdquo;
Campioana României și-a dat afară antrenorul străin! ”Cu siguranţă un reper pentru clubul nostru”
După 4 finale de cupe europene pierdute &icirc;n ultimii 7 ani, echipa din Rom&acirc;nia continuă &icirc;n acest sezon lupta pentru primul trofeu!
După 4 finale de cupe europene pierdute în ultimii 7 ani, echipa din România continuă în acest sezon lupta pentru primul trofeu!
CITESTE SI
Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

stirileprotv Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice &icirc;ncălcarea protocolului de coaliție

stirileprotv USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice încălcarea protocolului de coaliție

&bdquo;Comoara ascunsă&rdquo; a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la c&acirc;teva ore de București

stirileprotv „Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!