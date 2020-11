"Multa lume nu prea ma intelege si crede ca n-am chef atunci cand ma deconectez!" | Simona Halep EXPLICA modul in care gestioneaza momentele grele ale unui meci 

Simona Halep i-a explicat lui Andi Moisescu multitudinea de factori care pot decide starea sa din timpul unui meci oficial.

Simona Halep le-a explicat fanilor sai care sunt motivele din spatele urcusurilor si coborasurilor experimentate de ea in numeroasele meciuri dificile pe care le are de jucat anual in circuitul WTA.

Mai mult, campioana en-titre de la Wimbledon a vorbit despre modul in care gestioneaza emotiile inerente unei partide oficiale si cat de relevanta e relaxarea in acest sens.

"Sunt meciuri pe care le poti castiga inainte de a iesi pe teren, dar in meci se schimba multe lucruri. Depinde cum te simti, cat tii emotiile in corp; eu, de exemplu, le simt foarte puternic in stomac, iar daca nu pot sa trec peste ele rapid, imi incurca jocul si nu pot sa suficient de relaxata incat sa joc ceea ce stiu eu; in acel moment, balanta se inclina inspre adversara," a relatat Simona Halep in emisiunea intitulata "500 de apropo-uri" cu Andi Moisescu.

"Au mai fost meciuri in care am crezut 100% ca am sansa sa castig si sa le pierd. Dar niciodata nu plec spre teren crezand ca am castigat meciul; niciodata in viata mea nu am facut asta. Insa uneori simti ca esti 50%+, adica te gandesti: 'azi ma simt bine si o sa castig meciul'; si mi s-a intamplat sa pierd in astfel de cazuri," a adaugat Simona Halep in videoclipul publicat de Andi Moisescu pe YouTube.

"Se intampla multe lucruri pe teren, de exemplu te ia o durere musculara, te mai doare capul, intervine o oboseala rapida sau te intorci un pic spre o minge si te ia genunchiul, glezna, faci o entorsa mica... sunt multe chestii care se pot intampla la fiecare punct. Aici multa lume nu prea intelege si are senzatia ca intr-un meci n-am mai vrut sa joc sau ca n-am mai avut chef sa joc, pentru ca deodata m-am deconectat. Dar nu a fost pentru ca n-am mai vrut sau n-am mai avut chef, a fost o stare anume. Daca nu reusesti sa joci ce ti-ai propus, te demoralizezi si o iei de la capat, nu mai ai increderea necesara in tine ca sa poti sa continui sa fii agresiva, iar asta depinde si de tine, si de adversara," a concluzionat Simona Halep.