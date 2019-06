EURO 2019: Mesajul lui Hagi in ziua meciului cu Franta U21: "Sa faceti romanul fericit, sa iasa in strada!" VIDEO

Romania U21 a primit un mesaj de incurajare din partea lui Gica Hagi in ziua partidei cu Franta de la EURO 2019!

Nationala de tineret a Romaniei este foarte aproape de o calificare istorica in semifinale la EURO U21. Asta aduce sansa unui meci pentru marea finala, sansa unei medalii, dar si calificarea automata la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo.



Mesajul lui Gica Hagi pentru nationala U21

Gica Hagi este alaturi de jucatori in Italia si ii sustine la meciul cu Franta. Hagi l-a urmarit pe fiul sau la cele doua reusite de pana acum in grupa, cu Croatia si Anglia. Gica Hagi le transmite pustilor sa repete cele doua meciuri contra Frantei.



"Felicitari baieti pentru ca ati reusit sa ne faceti sa fim mandri ca suntem romani. In aseara asta sa luptati la fel pentru calificarea in semifinale. Scoateti Romania in strada, faceti romanul sa fie fericit, Hai Romania!", e mesajul transmis de Gica Hagi prin intermediul FRF.ro.