ROMANIA U21 - FRANTA U21 | Italienii, cu ochii pe nationala lui Radoi: "Italia atarna de un fir de ata!" Cum se mai poate califica tara gazda

Romania U21 - Franta U21 se joaca in aceasta seara cu incepere de la ora 22:00.

Romania U21 a impresionat la EURO U21, iar echipa lui Mirel Radoi isi poate decide singura soarta. Italia, pe de alta parte, sta la mana rezultatului din aceasta seara.

Italienii se pot califica in semifinale doar daca Romania invinge Franta, iar francezii sunt eliminati, sau daca Franta castiga la mai mult de trei goluri diferenta, iar in acest caz Romania este eliminata.



"Ramanem in cursa pentru calificarea in semifinale, dar un egal intre Franta si Romania ne condamna. Dupa rezultatele de aseara am ramas in viata, dar pentru Di Biagio si baietii sai urmeaza o seara de suferinta. Asteptand Franta - Romania, din aceasta seara, italienii incă spera", scriu jurnalistii de la Gazzetta dello Sport.

Italienii sunt insa constienti ca va fi foarte greu ca nationala lor sa prinda in-extremis ultimul loc pentru semifinale.

"Italia atarna de un fir e ata! Marele meci al Grupei C, dintre Romania si Franţa, va fi decisiv. Ambele au cate sase puncte si cu un egal s-ar califica in semifinale. Italia trebuie deci sa spere intr-o victorie a Romaniei (cu orice scor) sau intr-un succes al Frantei la cel putin trei goluri", scriu si cei de la TuttoSport.