George Puscas, record istoric pentru Romania U21! Ce cota are sa devina golgheter la EURO 2019. VIDEO

George Puscas a devenit golgheterul all time al nationalei U21 la EURO 2019!

Cu 16 reusite pentru Romania U21, George Puscas a devenit golgheter all time, reusind sa-l depaseasca pe ...Ionut Lutu! De la startul campaniei de calificare la EURO 2019 si pana acum, Puscas a reusit 9 goluri, iar azi are duel urias cu Franta pentru calificarea in semifinalele competitiei.





George Pucas are cota sa devina golgher EURO U21!

Evolutiile bune si golurile marcate l-au adus pe George Puscas intre favoritii la trofeul de cel mai bun marcator de la EURO 2019! Puscas are cota 25 in acest moment sa castige Gheata de Aur a turneului, in urma lui Luca Waldschmidt, Marco Richter si Federico Chiesa. Italianul nu este sigur in acest moment de calificarea in semifinale si poate fi eliminat chiar de Romania.



George Puscas, pericol de suspendare!



Puscas si-a scos tricoul dupa golul marcat in poarta Angliei si a fost avertizat de arbitru. Acum se afla pe lista celor 5 jucatori romani pasibili de suspendare, alaturi de Alex Pascanu, Tudor Baluta, Alex Cicaldau, Dennis Man, si Florinel Coman. Puscas si Coman pot plati scump pentru ca si-au scos tricourile in urma reusitelor cu Anglia. Vor fi suspendati in semifinale, daca Romania se califica.