S-a stabilit și cea de-a doua semifinală de la EURO U21! Ucraina, victorie spectaculoasă împotriva Franței 

După ce s-a stabilit că Anglia U21 și Israel U21 se înfruntă pentru un loc în marea finală, Spania U21 și-a aflat adversara din semifinale.

Ucrainienii au reușit o performanță spectaculoasă, impunându-se cu scorul de 3-1. Franța a deschis scorul în minutul 19, prin Cherki, însă ucraineii au restabilit egalitatea în minutul 32, după un penalty.

Sudakov și-a adus naționala în avantaj la finalul primei reprize, iar Bondarenko a stabilit scorul final.

Ukraine are in the semi-finals of the U21 Euros ????????

Mykhailo Mudryk with two assists ????️????️#BBCFootball pic.twitter.com/Zk8U5NpafL