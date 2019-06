ROMANIA U21 - FRANTA U21 | L'Equipe, laude pe o pagina intreaga pentru Ianis Hagi: "Mostenitorul Carpatilor! E fata generatiei care vrea sa redreseze Romania!"

Romania U21 - Franta U21 se joaca in aceasta seara cu incepere de la ora 22:00.

Romania U21 a impresionat la EURO U21 si este in proportie de 99% calificata in semifinale. Ianis Hagi a fost unul dintre "motoarele" nationalei lui Radoi la Campionatul European.

Ianis Hagi a marcat in meciurile cu Croatia si Anglia, iar francezii i-au dedicat un amplu material inaintea meciului din aceasta seara. Jurnalistii de la L'Equipe il lauda pe fiul "Regelui" pe care l-au supranumit "Mostenitorul Carpatilor".

"Mijlocas ofensiv ca si tatal sau, Gheorghe, Ianis hagi este fata generatiei care vrea sa redreseze Romania. Tatal si fiul sunt in centrul febrei galbene ce anima meciurile tineretului Romaniei: Ianis Hagi straluceste pe teren, iar tatal lui, Gheorghe, o legenda in viata a acestei tari, radiaza in tribine, acolo unde este in centrul atentiei. Cel mai bun jucator din istoria nationalei Romaniei, Maradona din Carpati a ramas o icoana care de multe ori se chinuie sa treaca printre fanii ce il asalteaza.

Pentru Ianis acest Campionat European poate fi o trambulina care-l poate duce departe. E monitorizat cu atentie de cluburile din Premier League si de Galatasaray, ultima echipa din cariera tatalui. De altfel, Ianis s-a nascut la Istanbul si poarta in mod natural numarul zece", scriu jurnalistii de la L'Equipe.