ROMANIA - GERMANIA: Iubita lui Manea a trecut peste incidentul in care a fost lovita. Cum a aparut pe stadion. FOTO

Andreea Alina, iubita lui Cristi Manea, a urmarit din tribuna partida cu Germania din semifinala EURO U21.

Lovita cu brutalitate de doi suporteri la finalul partidei cu Franta din grupe, iubita lui Cristi Manea a venit pe stadion la meciul cu Germania imbracata in tricoul nationalei si cu doua copci la gura. Ea si-a revenit dupa incidentul rusinos in care s-a ales cu doua lovituri in figura si l-a sustinut pe Manea din tribune, dintr-un sector special, unde au stat toate iubitele jucatorilor pe stadoinul din Bologna. La final, Andreea Alina s-a pozat alaturi de Cristi Manea, in siguranta de aceasta data.



