ROMANIA U21 - FRANTA U21, LIVE 22:00 | Romania, ca si calificata in semifinale: chiar si cu un esec ne calificam! Cum mai putem fi eliminati si cum arata ECHIPA LUI RADOI

Romania U21 - Franta U21 se joaca in aceasta seara cu incepere de la ora 22:00.

Romania U21 a schimbat mentalitati si a spulberat orice stereotip legat de echipele romanesti. Si asta intr-un timp record: in doar 2 meciuri. 4-1 cu Croatia si 4-2 cu Anglia in primele doua meciuri din grupa si pentru prima data o echipa romaneasca nu doar ca nu sta la mana rezultatelor pentru o calificare, dar are pe masa toate cele trei variante pentru o calificare. Inclusiv infrangerea.

Romania U21 mai poate rata calificarea in semifinalele EURO U21 doar daca jucatorii lui Radoi fac ceea ce nu au facut niciodata pana acum, nici in preliminarii, nici la turneul final. Sa piarda la scor, fara sa marcheze. Iar meciul cu Anglia a demonstrat ca e aproape imposibil ca Puscas, Coman sau Ianis sa nu marcheze chiar daca tabela sta sa se inchida, iar arbitrul se pregateste sa fluiere finalul.

Cum mai putem rata calificarea

Calculele pentru o calificare in semifinale sunt cat se poate de simple.

Invingem Franta si suntem in semifinale de pe primul loc. Franta este eliminata, iar locul sau in semifinale este luat de tara gazda, Italia. Noi vom juca impotriva Spaniei, in acest caz. Daca facem egal cu Franta, ne calificam la brat cu francezii, dar tot noi de pe primul loc. In aceasta situatie, vom juca impotriva Germaniei in semifinale.

Singura varianta prin care putem pleca sa acasa este daca suntem invinsi de Franta, dar nu oricum. Si un esec cu 0-2 ne califica de locul doi. Daca pierdem insa la o diferenta de trei goluri, Franta se califica, iar locul nostru este luat de Italia. Daca pierdem cu 2-0, ne calificam, si vom juca impotriva Spaniei.

Cum ar putea arata echipa

"Tricolorii mici" au depus un efort colosal in meciurile cu Croatia si Anglia, asta si pentru ca meciurile s-au jucat pe o caldura insuportabila. Partida din aceasta seara se va disputa in nocturna, dar desi are calificarea in buzunar, Radoi nu este dispus sa riste deloc.

Selectionerul a anuntat inca dupa meciul cu Anglia ca Florinel Coman va intra in primul "unsprezece", cel mai probabil in locul lui Ivan. Si la fel de probabil, aceasta va fi singura modificare pe care Radoi o va face. Antrenorul nationalei de tineret este dispus sa mearga pe mana aceluiasi "unsprezece" care l-a dus pana aici desi e clar ca jucatorii se resimt.

Mai mult, Radoi are si o alta problema dincolo de epuizarea fizica si mentala a jucatorilor: cartonasele galbene. Pascanu, Baluta, Cicaldau, Man, Coman si Puscas sunt in pericol de a fi suspendati daca mai iau un avertisment cu Franta. Ultimii doi au primit "galbenele" pentru ca si-au scos tricourile dupa golurile cu Anglia.

Cum ar putea arata Romania: Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Fl. Stefan - T. Baluta, Cicaldau - Man, I. Hagi, Fl. Coman - Puscas



Record de spectatori

Romania U21 va avea parte la meciul cu Franta de cea mai puternica galerie de la EURO U21. Daca la meciul cu Croatia, "tricolorii mici" au fost sustinuti de 5.000 de fani, la cel cu Anglia de aproximativ 8.000, la ultimul meci din grupa se anunta nu mai putin de 10.000 de romani.



FRF anunta aseara ca 6.000 de bilete din cele 12.000 vandute au fost achizitionate de romani. Totusi, organizatorii sunt de parere ca romanii vor mai cumpara 4.000 de tichete pana la ora de start a partidei.