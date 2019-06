ROMANIA U21 - FRANTA U21 | Lucescu surprinde: "Generatia asta nu poate fi salvarea fotbalului romanesc! Ne legam foarte tare de ei pentru ca nu avem alte rezultate!"

Romania U21 - Franta U21 se joaca in aceasta seara cu incepere de la ora 22:00.

Nationala condusa de Mirel Radoi a impresionat la EURO U21 si este extrem de aproape de o calificare in semifinale. Chiar daca nationala de tineret este la doar un pas de o performanta istorica, Razvan Lucescu este de parere ca romanii nu trebuie sa se entuziasmeze prea tare.

Dupa Adi Mutu, care a atras atentia asupra problemelor din aparare, acum si Razvan Lucescu spune ca o eventuala performanta a nationalei de tineret nu va afecta in niciun fel fotbalul romanesc.

"Nu poate fi salvarea fotbalului romanesc. E doar o situatie de moment. Ne legam foarte tare de nationala de tineret pentru ca nu avem alte rezultate. Dar dupa acest EURO fiecare jucator va merge pe drumul lui", a declarat Razvan Lucescu la ProX.

Cum mai putem rata calificarea

Calculele pentru o calificare in semifinale sunt cat se poate de simple.

Invingem Franta si suntem in semifinale de pe primul loc. Franta este eliminata, iar locul sau in semifinale este luat de tara gazda, Italia. Noi vom juca impotriva Spaniei, in acest caz. Daca facem egal cu Franta, ne calificam la brat cu francezii, dar tot noi de pe primul loc. In aceasta situatie, vom juca impotriva Germaniei in semifinale.

Singura varianta prin care putem pleca sa acasa este daca suntem invinsi de Franta, dar nu oricum. Si un esec cu 0-2 ne califica de locul doi. Daca pierdem insa la o diferenta de trei goluri, Franta se califica, iar locul nostru este luat de Italia. Daca pierdem cu 2-0, ne calificam, si vom juca impotriva Spaniei.