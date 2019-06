ROMANIA - FRANTA la EURO U21, LIVE 22:00 | Unde va juca Alex Pascanu in sezonul viitor! Fundasul nationalei Romaniei, contract pe un an!

Alexandru Pascanu (20 de ani) a impresionat si el la EURO U21. Acesta face cuplu defensiv cu Nedelcearu si a oferit siguranta pe faza de aparare.

Alexandru Pascanu (20 de ani) este singurul jucator din nationala U21 a Romaniei care nu a jucat niciun minut la seniori pana acum. In ciuda acestui lucru, el s-a descurcat excelent in primele doua meciuri ale reprezentativei de tinerei, 4-1 contra Croatiei si 4-2 contra Angliei. Fundasul crescut in Anglia, la Leicester, spera ca acest turneu final sa il propulseze in sfarsit la nivel inalt.

Pascanu, inca un an la Leicester



Alex Pascanu a avut contract pana in aceasta vara cu Leicester, dar intelegerea initiala avea stipulata o clauza prin care fosta campioana din Premier League putea prelungi automat cu inca un an. Potrivit Leicester Mercury, acest lucru s-a si intamplat, iar Pascanu este acum oficial legat de Leicester pentru inca un an, pana la 30 iunie 2020.

Fotbalist dorit si de FCSB, Alex Pascanu are sanse mici sa se intoarca in Romania, chiar daca el si parintii sai ar fi fost de acord cu o revenire temporara, sub forma de imprumut. Sefii lui Leicester ar fi de acord, in cazul unui imprumut, doar ca Pascanu sa joace tot la o echipa din Anglia!

Tatal lui Alex Pascanu: "Incercam sa gasim solutii ca sa joace la seniori"



Tatal lui Alex Pascanu spune ca dupa EURO va avea o noua discutie cu cei de la Leicester. El spera ca fiul sau sa fie luat la prima echipa a formatiei care a cucerit titlul in urma cu 3 ani ori sa fie imprumutat la o alta echipa care sa ii acorde sansa debutului la seniori.

"Lui Alex ii trebuie mai intai meciuri la seniori. Nu il vad in Premier League deocamdata, e inca mic. Romania este o optiune, dar dumneavoastra sunteti oameni de fotbal, vedeti in Romania viitorul unui fotbalist ca Alex sa progreseze?

Sunt de acord cu un imprumut pe 6 luni, ca nimeni nu a avut curaj pana acum sa il incerce. Sunt de acord cu asa ceva, dar intampinam probleme cu Leicester. Am avut discutii cu ei inainte de EURO si nu sunt de acord sa il lase in afara Angliei. Dar incercam sa gasim o solutie", a spus Alin Pascanu, potrivit Digi.

Tatal lui Alex Pascanu a mai dezvaluit ca oamenii din Leicester l-au felicitat pentru jocul fiului sua la EURO.

"M-a sunat primul sau antrenor din Anglia si m-a felicitat pentru meciurile facute", a mai spus acesta.