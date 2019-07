A fost Papa Francisc arma noastra secreta la Euro 2019? :) Cum ne-a ajutat la meciurile din Italia

„Tricolorii mici” au primit ajutor de unde te astepti mai putin pentru Europeanul U21.

Papa Francisc a vizitat Romania in perioada 31 mai - 2 iunie, a tinut slujbe la Bucuresti, Iasi, Sumuleu Ciuc si Blaj si a beatificat 7 episcopi greco-catolici martiri ai comunismului, fiind placut impresionat de numarul mare de credinciosi care l-au intampinat si de atmosfera de smerenie din timpul vizitei sale.

Inainte de Campionatul European U21, care s-a desfasurat in Italia si San Marino, Francisc Dobos, purtatorul de cuvant al Arhidiecezei Romano-Catolice, l-a vizitat pe Suveranul Pontif la Vatican si l-a rugat sa semneze tricoul echipei nationale de fotbal a Romaniei si sa il binecuvanteze chiar in Bazilica Sf. Petru. Calificati la un turneu final de Campionat European dupa o pauza de 20 de ani, „tricolorii mici” antrenati de Mirel Radoi au reusit cea mai buna performanta din istorie la aceasta categorie de varsta. Romania a castigat Grupa C, dupa ce a invins Croatia (4-1) si Anglia (4-2) si a remizat cu Franta (0-0), pentru ca semifinalele turneului sa piarda dramatic calificarea in fata Germaniei, 2-4, dupa ce a condus la pauza cu 2-1.

Suveranul Pontif s-a nascut la Buenos Aires pe 17 decembrie 1936, sub numele de mirean Jorge Mario Bergoglio, si a fost intotdeauna un fan al fotbalului, echipa sa favorita fiind Club Atletico San Lorenzo de Almagro, o echipa dintr-un cartier central al capitalei argentiniene, care are supranumele „Santo”(Sfantul). San Lorenzo este una dintre cele mai iubite si de succes cluburi din Argentina, cu 15 Primera Division, 1 Copa de la Republica, 1 Supercopa Argentina, 1 Cupa Libertadores, 1 Copa Sudamaricana si 1 Copa Mercosur. Se spune ca „Matadores” au galeria cu cel mai bogat repertoriu din lume, iar Papa Francisc este membru cotizant, platind in fiecare an o suma cuprinsa intre 280 si 590 de dolari, dar are si calitatea de membru de onoare al gruparii argentiniene. In 2013, cand San Lorenzo a castigat ultima data campionatul in Argentina, echipa a fost invitata la Vatican, iar Papa Francisc a primit un tricou personalizat.

„Pentru mine, fotbalul este cel mai frumos joc din lume, unul de echipa, facut sa nu te distrezi singur. Mingea ramane un mijloc de a invita persoane reale, a crea prietenii, a-ti masura calitatile pe un teren si a nu te izola in universul tehnologiei. Un sport ce face bine inimii si mintii intr-o societate exasperata de subiectivism. Intr-o zi un ziarist a intrebat un teolog cum i se poate explica fericirea unui copil. «I-as da doar o minge», a venit replica. Fericirea inseamna libertatea de a te juca. Copiii au acest drept si pe cel de a nu ajunge si campioni, obligatoriu", a spus Papa Francis. Vaticanul are o echipa masculina de fotbal de aproape 50 de ani, iar din 2019 are si una feminina.

