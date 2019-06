EURO 2019: Jucatorul U21 a carei cota a ajuns la 50 de milioane euro! Nu e Florinel Coman :)

Nu doar romanii au impresionat la EURO U21 din Italia si San Marino.

Dani Ceballos este unul dintre cei mai buni jucatori de la EURO U21, unde Spania a castigat grupa cu Italia si s-a calificat in semifinale.

Ceballos a fost MVP si la turneul de acum doi ani, iar Real Madrid l-a cumparat de la Betis cu 16,5 milioane de euro. Ceballos nu s-a impus insa pe Bernabeu, iar Zinedine Zidane nu se bazeaza pe el in sezonul urmator. Marca anunta ca Real Madrid i-a fixat cota lui Ceballos la 50 de milioane de euro, in urma evolutiilor extraordinare de la EURO 2019 a tanarului jucator. Impresionat de prestatia lui Florinel Coman din meciul cu Anglia, si Gigi Becali i-a fixat jucatorului sau un pret asemanator, ba chiar spera chiar si la mai mult. "Daca face si sacrificiu, va fi de talia lui Ronaldo! Un jucator de talia lui Ronaldo nu poate fi dat cu mai putin de 100 de milioane de euro”, a spus Gigi Becali, la Pro TV.

Florentino Perez ar vrea sa-l cedeze sub forma de imprumut pentru un sezon, in speranta ca va impresiona in continuare, iar Zidane va hotari sa-i acorde o sansa vara viitoare.



Tottenham il vrea pe Dani Ceballos!

In luna mai, Tottenham a inaintat o oferta pentru Dani Ceballos, insa a fost mult mai mica de pretul fixat de Real Madrid. Pochettino vrea sa-l aduca la Londra dupa doi ani in care n-a facut niciun transfer. Englezii sunt asteptati cu o oferta mai buna la finalul EURO U21, mai scrie sursa citata.