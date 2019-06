ROMANIA - FRANTA la EURO U21, LIVE 22:00 | Accidentare grea pentru francezi! Vedeta lor din atac, sanse mici sa joace diseara! Sylvain Ripoll va face mai multe schimbari

Romania - Franta, al treilea meci din faza grupelor, se joaca diseara, de la 22:00. Un egal ne califica si pe noi, si pe francezi. Romania se poate califica si cu o infrangere, conditia fiind sa nu piarda la mai mult de trei goluri.

Romania si Franta se intalnesc diseara in cea de-a treia etapa a fazei grupelor EURO Under-21. Ambele echipe au cate 6 puncte dupa primele doua meciuri, iar un egal le califica pe amandoua in semifinale. Si o infrangere poate duce Romania in semifinale si ii poate asigura prezenta la Jocurile Olimpice de anul viitor, conditia fiind ca nationala lui Radoi sa nu piarda la mai mult de trei goluri diferenta.

Moussa Dembele, accidentat



Franta va juca diseara cel mai probabil fara vedeta ei din atac. Atacantul Moussa Dembele (22 de ani), fotbalist legitimat la Olympique Lyon, s-a accidentat in meciul contra Croatiei. Selectionerul Sylvain Ripoll nu vrea sa il forteze pe Dembele, preferand sa il lase pe banca in speranta ca acesta va fi la 100% in semifinale.

Dembele nu s-a antrenat nici in cursul zilei de duminica.

Presa franceza scrie ca locul lui Dembele in atac va fi luat de Jean-Philippe Mateta (21 de ani), coleg cu Alexandru Maxim la Mainz.

Moussa Dembele este unul dintre cei mai valorosi jucatori din lotul nationalei Frantei U21, el fiind cotat la 27.000.000 euro.

Francezii fac 5 schimbari



L'Equipe a mai scris ca selectionerul Ripoll ar efectua 5 schimbari pentru meciul cu Romania. Jonathan Bamba, Martin Terrier ar urma sa se numere si ei printre jucatorii odihniti.