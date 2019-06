OPINIE / 5 lucruri despre ce inseamna de fapt victoriile nationalei U21 la European

Cu 6 puncte acumulate dupa 2 meciuri, Romania U21 va juca cu Franta, in aceasta seara, de la ora 22.00, pentru castigarea grupei si calificarea in semifinalele Euro 2019.

Articol publicat de Gabriel Chirea



1. Acum putem vorbi de calificarea echipei lui Radoi si de evolutiile echipei lui Radoi la Euro 2019. In august 2018, Daniel Isaila a decis sa lase nationala U21 intr-un moment critic al preliminariilor si sa preia o echipa de club din Arabia Saudita, neputand refuza oferta generoasa din punct de vedere financiar. Echipa se gasea pe locul al 3-lea in Grupa 8 preliminara, la 3 puncte in spatele liderului Bosnia&Hertegovina, dar cu un meci mai putin disputat. Radoi a incheiat preliminariile cu victorii pe linie (Potugalia 2-1, Bosnia 2-0, Tara Galilor 2-0, Liechtenstein 4-0), cu cea mai buna aparare din calificari si cu un prim “11” deja format, aratand ca Isaila s-a grabit sa nu aiba increde in calificare si sa aleaga banii arabilor. Radoi este cel mai tanar antrenor de la Euro 2019 (38 ani), le-a dat o palma si celor care i-au reprosat in ultimii ani ca nu are nici Bac-ul luat si le-a dat cu licenta Pro in cap tehnicienilor mai varstnici, care spuneau ca el detine doar licenta A, una inferioara, care nu il califica sa fie selectioner. Calculat, calm, interesat de latura sportiva a meseriei, cu un discurs rational si un bun motivator, Radoi poate deveni o solutie pentru nationala de seniori a Romaniei, daca Contra rateaza calificarea la Euro 2020, urmand ca peste jumatate din lotul viitor al nationalei mari sa-i fi trecut prin maini in acest ciclu al „tineretului”.

2. La nationala de seniori este necesara si recomandata o schimbare curajoasa si rapida de generatii. Generatia actuala „FCSB& Asociatii” (Tatarusanu, Chiriches, Chipciu, Pintilii, Stanciu, Keseru / Pantilimon, Lung, Nita, Sapunaru, Moti, Tamas, Grigore, Maxim, Deac, Grozav, Budescu), care a ocupat scena in ultimele 3-4 preliminarii, pare stoarsa de puteri si de noroc. In ultimele decenii a existat o reticenta in privinta promovarii in bloc a jucatorilor tineri in lotul si in primul „11” al nationalei de seniori, de parca ratarea calificarilor se poate face doar cu jucatori ajunsi sau trecuti de 30 de ani, nu si cu tineri. Experienta fara valoare nu este mai buna decat valoarea fara experienta.

3. Ca sa poata creste si mai mult in valoare si pentru a castiga o experienta care sa ajute apoi echipa nationala, componentii actualei echipe U21 trebuie sa faca, in perioada urmatoare, niste alegeri inteligente. Ei trebuie sa se transfere in strainatate si sa nu aleaga neparat cluburi cu nume, ci campionate si echipe unde tinerii fotbalisti sunt ajutati sa progreseze. Daca Pascanu, care a jucat numai pana la nivelul U23 in Anglia, poate tine ritmul cu fotbalisti care au 50-100 de meciuri in Liga 1, fara sa existe o discrepanta intre evolutiile lor, atunci exista clar o diferenta mare de valoare intre campionate, conditii de pregatire si mentalitate. Modul in care se va desfasura campania de transferuri din aceasta vara, dupa terminarea Campionatului European, daca jucatorii vor alege cu mintea si nu cu inima sau portofelul, va dicta si traiectoria viitoare a fotbalistilor si a nationalei de seniori a Romaniei. Potentialul echipei U21 este mare, dar el trebuie canalizat corespunzator.

4. Desi Viitorul si Gica Hagi au un rol major in ascensiunea acestei generatii U21, rezultatele bune sunt, intr-o mare masura, consecinta implementarii fortate a Regulii U21 si a jucatorilor crescuti de cluburile din strainatate. In cele doua meciuri din grupa desfasurate pana acum, au jucat 6 fotbalisti formati de Viitorul (Hagi, Baluta, Cicaldau, Coman, Nedelcu, Manea), 6 formati de alte cluburi (Stefan, Nedelcearu, Man, Ivan, Petre, Olaru) si 4 stranieri (Radu, Pascanu, Puscas, Dragomir). Dintre jucatorii formati la Viitorul, care au evoluat in cele doua partide, Ianis Hagi si Baluta inca sunt ai echipei constantene si au avut evolutii foarte bune, in timp ce Cicaldau joaca la CSU Craiova (crestere mare in joc dupa transferul in Banie), Manea a evoluat doar 5 partide pentru echipa lui Hagi si a plecat in urma cu 5 ani, iar Coman si Nedelcu sunt legitimati de 2 ani la FCSB (transferati inainte de inceperea prelimariilor). Echipa actuala este, de fapt, un melanj intre beneficiarii Regulii U21 (inclusiv cei de la Viitorul), atat de contestata de anumite cluburi si de oficialii LPF, aportul jucatorilor transferati la o varsta frageda in strainatate si formati acolo, numarul acestora urmand sa fie, probabil, din ce in ce mai mare in viitor, si juniorii formati la academia lui Gica Hagi.

5. „Indiferent de adversarul pe care il vom avea, vom ataca inca din primele minute. Vom fi in terenul lor. Cum am putea sa intram si sa ne gandim la un rezultat de egalitate? Nu te poti gandi la asa ceva. Doar daca e minutul 87 si te poate avantaja acest rezultat de egalitate, te poti gandi la asta.” / „Ma deranjeaza ca in urma performantei acestei echipe apar oameni care incearca sa-si aroge merite. Ma refer aici si la nasul meu (n.r. - Gigi Becali, patronul FCSB). Intra jucatorii care credem noi ca pot ajuta echipa, care merita sa fie in teren. Aici nu e ca vedem ceva la TV, sunam si facem o schimbare!”. Acestea sunt doua dintre declaratii reconfortante ale lui Mirel Radoi de la acest European. Dupa zeci de ani de „temporizare” si „jucat la egal”, sa auzi asa ceva si sa vezi ca are acoperire in ce se intampla pe teren iti da curaj ca nationala Romaniei nu va mai aborda la nesfarsit una dintre cele mai meschine si falimentare tactici din fotbalul european. Si mai rar auzi un selectioner roman care sa puna la punct un patron sau un conducator de club pe care il ia gura pe dinainte. Schimbare de paradigma, semne bune pentru viitor...