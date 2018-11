DRUM INFERNAL catre EURO 2020! Ce urmeaza pentru Romania dupa meciul cu Muntenegru: toate calculele in functie de rezultate

Se anunta un drum infernal pentru Romania si Contra, catre EURO 2020!

Nici cu o victorie in Muntenegru, nationala nu e sigura de urna a treia in batalia pentru EURO! Muntenegru-Romania e maine seara de la 21.45 la PRO TV!

Daca ar fi batut Muntenegru acasa, Romania ar fi avut o misiune mult mai usoara in batalia pentru EURO. Cu un egal in Muntenegru, Romania va termina grupa pe 2, dar nu va fi in urna a 3-a la tragerea pentru EURO!

"Sa nu ajungem in urma a patra valorica la tragerea la sorti. Vom face tot ce ne sta in putinta sa realizam acest obiectiv!", a declarat Cosmin Contra.

Meciul cu Muntenegru e ultimul pe care Contra il va trai in carje: "Nu consider carjele un talisman, credeti-ma!".

Doar cu o minune, Romania mai poate termina prima in grupa din Nations League!