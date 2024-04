Annie Kilner și-a anunțat deja intențiile de a fi prezentă la EURO 2024 alături de copiii fotbalistului.

Annie Kilner nu o vrea pe amanta lui Kyle Walker la EURO 2024

La fel a făcut, însă, și Lauryn Goodman, amanta lui Kyle Walker și femeia care i-a dăruit doi copii starului lui Manchester City.

Acest lucru nu i-ar fi picat deloc bine soției lui Walker care i-ar fi transmis lui Lauryn Goodman că ar fi indicat să stea departe de EURO 2024, mai ales că prestațiile lui Walker și, implicit, ale Angliei ar putea fi afectate de acțiunile sale.

”Lauryn spune că va merge în Germania și, chiar dacă nu este greșit, nu înțeleg de ce face aceste lucruri publice. Probabil că va posta poze în care copiii ei apar îmbrăcați cu tricourile Angliei cu ’Tati’ pe spate.

Se va crea inevitabil o dramă, iar agitația va distrage atenția echipei naționale. Anglia are o șansă bună să câștige un turneu final pentru prima dată din 1966, iar jucătorii nu au nevoie de așa ceva.

Kyle este concentrat la ce are de făcut pe teren, nu există niciun dubiu, dar zvonurile mă afectează pe mine și pe copii. Toți avem nevoie de spațiu. Încerc să trag o linie după tot ce s-a întâmplat și să fac ce e mai bine pentru copiii mei”, s-a confesat Annie Kilner unui apropiat, conform The Sun.

Mărturisirile lui Kyle Walker despre problemele personale

"Ce am făcut e oribil și-mi asum întreaga responsabilitate. Am făcut alegeri idioate și am luat decizii idioate. Nu pot să-mi imaginez prin ce trece Annie. Am încercat să vorbesc cu ea, dar suferă prea mult. Bărbatul care trebuia s-o iubească, s-o protejeze și să fie acolo pentru ea, a făcut asta.

Singura persoană care trebuie blamată sunt eu. Am responsabilități de care sunt conștient și am făcut alegeri stupide. Dar trebuie să-mi îndrept greșelile. Le-o datorez tuturor! Acțiunile mele au cauzat durere multor persoane. Îmi pare rău pentru că într-o familie nu trebuie să se întâmple asta.

Sunt un om retras, dar accept că sunt o persoană publică și trebuie să vorbesc despre ceea ce am făcut. Am ales să spun totul acum în speranța că voi putea explica lucrurile, iar soția și copiii mei vor avea intimitatea de care au neapărată nevoie.

Când am cunoscut-o pe Annie, aveam 17 ani, nu mi-am imaginat că viața mea privată va fi așa. Nu m-am gândit niciodată că voi fi tatăl a 6 copii. În fotbal, am câștigat mai mult decât am visat vreodată. Dar în viața privată, am rănit-o pe cea pe care o consider cea mai bună prietenă a mea.

Cum pot răni pe cineva pe care-l iubesc atât de mult? Asta e ceva ce trebuie să-mi explic singur. Fotbalul a fost viața mea de la 6 ani, dar familia mea vine înaintea oricărui alt lucru de pe planetă. În acest moment, suferă enorm.

Băiatul meu cel mic mergea la culcare cu mine în fiecare seară și să nu fiu alături de el... Ne spunem noapte bună prin intermediul telefonului. Dar să știu că nu sunt cu el din cauza greșelilor mele e ceea ce mă doare cele mai tare", a declarat Kyle Walker, în cadrul unui interviu acordat pentru The Sun.