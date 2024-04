Fanii formației antrenată de Elias Charalambous au început sărbătoarea încă din repriza secundă a partidei, apoi au intrat pe teren pentru a se bucura alături de jucătorii.

FCSB a sărbătorit titlul la baza din Berceni

După meci, chiar dacă nu au primit încă trofeul, jucătorii și staff-ul celor de la FCSB s-au îndreptat spre baza din Berceni, unde au continuat petrecerea alături de suporterii care s-au strâns acolo.



FCSB s-a bucurat alături de fani pentru câștigarea titlului pe www.sport.ro

Adrian Șut: „E cel mai frumos vis pe care îl puteam îndeplini!"

După meci, mijlocașul Adrian Șut a reacționat cu emoție la această realizare, care reflecă nu doar bucuria momentului, ci și efortul și determinarea echipei pe tot parcursul sezonului.

„E cel mai frumos vis pe care îl puteam îndeplini. Nu ne imaginam, nu ne dăm seama de ce am făcut. Simţeam asta de la începutul meciului, nu mă puteam concentra. Mă bucur că am făcut acest pas. Am dominat tot campionatul şi meritam să fim sus”, a declarat Adrian Şut, la sfârșitul meciului.